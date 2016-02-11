«مرگ بر آمریکا» در سراسر گیلان طنین انداز شد

خبرگزاری مهر- گروه استان ها: حماسه حضور مردم در گیلان یکبار دیگر غرور آفرین رقم خورد و زن و مرد، پیر و جوان از قشرهای مختلف در راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان های استان شرکت کردند.

مردم صومعه سرا بار دیگر آمده بودند تا حمایت خود را از انقلاب و نظام و رهبری به جهانیان نشان داده و اثبات کند که با وجود همه مشکلات، هیچ گاه انقلاب، نظام و رهبر خود را تنها نمی گذارند.

کودکم فدای انقلاب و نظام

زهرا اسدی مادری که فرزند خردسالش را سوار برکالسکه با خود به راهپیمایی آورده بود دلیل حضورش را اینگونه به خبرنگار مهر توضیح می دهد: همه ما وام دار این نظام و خون شهدا هستیم و باید دین خود را به آنها ادا کنیم.

وی ادامه می دهد: زمانی که به کودکان سوریه، عراق و یمن فکر می کنم خدارا شکر می گویم که در این کشور و با این نظام زندگی می کنم که امنیت و آرامش آن زبانزد خاص و عام است.

این مادر صومعه سرایی می گوید: کودکم را آورده ام تا از همین سن کم با وظیفه خود که همان حفاظت از نظام، کشور و مردمش است آشنا شود.

وی خاطرنشان می کند: پسرم باید از اکنون بداند آرامش و آسایش حال حاضر او به خاطر از خودگذشتگی هزاران جوان، مرد و زن کشورش است.

هنوز هم پای کاریم

کربلایی محمد که قدخمیده و دستان پینه بسته اش نشان از گذر عمر و تحمل سختی های بسیار دارد نیز در خیل راهپیمایان است و به خبرنگار مهر می گوید: یادم می آید قبل از انقلاب حتی یک بشکه نفت برای روشن کردن بخاری نفتی مان نبود و پدرم مجبور بود با جمع آوری هیزم خانمان را گرم کند.

وی به نبود امکانات رفاهی در زمان پهلوی در شهر صومعه سرا اشاره می کند و می افزاید : اکنون جوانانمان با وجود تمام این امکانات باز هم ناشکری کرده و گله دارند.

کربلایی محمد ادامه می دهد: من با همین قد خمیده اگر الان هم احساس کنم که کسی به کشورم و نظامم کج نگاه می کند حاضرم از همه چیزم بگذرم ولی خدشه ای به کشور و نظامم وارد نشود.

منتظر اشاره رهبریم

مجتبی، نوجوان دبیرستانی هم دلیل حضورش را اینگونه به خبرنگار مهر توضیح می دهد: از جانب ما نسل بعداز انقلاب به همه دشمنان ایران بگویید که ما نیز مانند جوانان زمان انقلاب فقط منتظر یک اشاره از آقا و رهبرمان هستیم.

وی می افزاید: آمریکا و همدستانش گمان می کنند که می توانند جوانان و نوجوانان ایران را از مسیر و اهداف انقلاب دور کنند ولی کورخوانده اند ما تا زمانی که خون در بدن داریم پای انقلاب و نظاممان می مانیم و نمی گذاریم کسی به آن کج نگاه کند.

مجتبی خاطرنشان می کند: جوانان امروز پرشور تر از جوانان دیروز پای انقلاب و رهبر و آقای خود سید علی بوده و نمی گذارند که دل آقایشان از صحبت ها و خط و نشان کشیدن های بی جای دشمن بگیرد.

انتقال شرافت و آرمان انقلاب دغدغه امروز مسئولان نظام

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های کشور که به عنوان سخنران مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرستان شفت بود نیز در ابتدای سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطر امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: امروز دغدغه همه ما مسئولان انتقال شرافت و آرمان انقلاب اسلامی به نسل های آینده است.

حجت الاسلام اسماعیل پوررضا با بیان اینکه انقلاب یعنی بیرون آوردن پایه و ستون غلط و جای گذاری اصل صحیح، گفت: امروز باید ببینیم ۳۷ سال پیش در کجا بودیم و امروز به کجا رسیدیم.

وی افزود: زمانی که دنیا برای رشد و توسعه خود تلاش می کرد ایران توسط حکمرانانش به حیاط خلوتی برای کشورهای دیگر تبدیل شده بود.

امام جمعه موقت رشت با بیان اینکه حاکمان گذشته ایران قصد تبدیل اسلام علوی به خرافات را داشتند، تصریح کرد: آنها می خواستند هویت ملی و اسلامی ملت ایران را از آنها بگیرند.

وی در ادامه به سخن کندی رئیس جمهور آمریکا در شصت سال پیش اشاره کرد و گفت: کندی دغدغه خود را جنگ نمی دانست و می ترسید مردم کشورش برای رسیدن به آرامش به دنبال یک هویت ریشه دار که همان هویت اسلام ایران است بروند.

مسئول نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه های کشور افزود: اگر امروز دنیا مسائل اقتصادی، سیاسی، فکری، روحی و اجتماعی خود را بر روی مسائل فطری و درونی بنا نگذارد فرو خواهد ریخت.

وی انقلاب مردم ایران را انقلابی مردمی عنوان کرد و گفت: در زمان انقلاب همه اقشار با هر نوع سلیقه و نگرشی حضور داشته که دلیل آن چیزی به جز نفس مسیحایی امام خمینی(ره) نبود.

حجت الاسلام پور رضا به پاکی و درستی تمام مسئولان نظام اشاره خاطرنشان کرد: البته گاهی اوقات انحرافاتی در بین خواص دیده می شود که ملت آگاه ایران به خوبی آن را درک می کنند.

امام جمعه موقت رشت هویت و پرچم ایران اسلامی را افتخار و ستون جدید برشمرد و یادآورشد: امروز جوانان ایرانی با هر نگاه و نگرشی باز هم حافظ انقلاب و اسلام هستند.

وی با اشاره به دو تذکر مقام معظم رهبری به ملت و مسئولین، اظهار کرد: زنده نگه داشتن خط امام و مبارزه با قلدرها دو نکته مهمی است که مقام معظم رهبری آن را به همگان تذکر داده اند.

وی در ادامه به برجام و نتایج بعد از آن اشاره کرد و افزود: به گفته مقام معظم رهبری هیچ گاه نمی توان به دشمنی که از همه توان خود در این سال ها برای ضربه زدن به انقلاب و ایران استفاده کرده، اعتماد کرد.

صلابت و شکوه ۲۲ بهمن در انزلی

از نخستین ساعات صبح پنج شنبه مردم شهر بندرانزلی نیز با شور و نشاطی خاص و در حالی که پرچم‌های سه رنگ ایران اسلامی را در دست داشتند به خیابان های شهر آمده و از مسیرهای مختلف به سمت میدان امام خمینی (ره) همگام شدند.

با وجود اینکه آغاز این آیین از سوی ستاد دهه فجر شهرستان ۱۰ صبح اعلام شده بود ولی بسیاری از مردم انزلی با وجود برودت هوا و شرایط نامناسب جوی، پیش از آغاز رسمی این آیین در مقابل دهکده سپاه واقع در خیابان پاسداران تجمع کرده بودند.

حضور کودکان با سربندهای «الله اکبر» و «ملت ما بیدار است، از فتنه گر بیزار است» و رنگ آمیزی پرچم ایران بر چهره های خویش جلوه‌ای دیدنی به میدان امام خمینی (ره) بخشیده بود.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی در این راهپیمایی اظهار کرد: حضرت امام خمینی (ره) انقلابی بنیان نهاد و مبتنی بر معیارها و ارزشهای والای دینی را ایجاد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالجواد شمس الدین افزود: در دوران طاغوت اهداف کشور توسط مستکبرین جهان تعیین می شد و پایگاهی برای آنها بود که به برکت انقلاب اسلامی به پایگاهی برای مستضعفین و دفاع از حقوق آنان تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: پس از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب هنور مستکبرین در تلاش و کوشش هستند تا به گونه ای به کشور رخنه کنند اما عزم والای ملت مانع از حضور و سلطه آنان شده است.

امام جمعه شهرستان انزلی، عدالت خواهی و دفاع از مظلومان را از آرمان های والای انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: مردم هر ساله با حضور همه جانبه و گسترده خویش در یوم الله ۲۲ بهمن مهر تاییدی بر آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی زده اند.

در پایان راهپیمایی، مردم انزلی با قرائت قطنامه و همچنین آتش زدن پرچم کشورهای مستکبر جهان بیعت خود با انقلاب اسلامی را تجدید کردند.

مردم برای انقلاب هزینه داده اند

امام جمعه رودسر میز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان شهرداری این شهر اظهار کرد: هر حرکت و تلاشی نیازمند هزینه است و انسان هایی که در مسیر حرکت می کنند باید هزینه پرداخت کنند.

حجت الاسلام والمسلمین محمدعلی دستجردی افزود: ملت ایران در مسیر انقلاب اسلامی هزینه های زیادی را متحمل شدند و شهدای زیادی را تقدیم انقلاب کردند و چون انقلاب اسلامی در مسیر تعالی است باز هم هزینه پرداخت می کنند.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد، سازندگی و پیشرفت در امور مختلف تصریح کرد: قطعا باید در مسیر جامعه پیشرفت های مادی هم باشد تا جامعه به زندگی مادی خود ادامه دهد و هر حکومتی باید مسائل اقتصادی، عمرانی و آبادی را برای ملت ایجاد کند تا بتواند جمهوریت و اسلامیت نظام را محقق کند.

حجت الاسلام دستجردی با بیان اینکه حضور مردم نشان دهنده پابرجایی عنصر اسلامیت و جمهوریت انقلاب اسلامی است، گفت: اسلامیت نظام، امنیت می آورد و هر کجا ولایت و رهبری الهی حاکم باشد آن جامعه امنیت و آزادی دارد و در مسیر عدالت حرکت می کند.

وی با تاکید بر اینکه دشمن همیشه در تلاش برای نفوذ است افزود: امروز در خاور میانه نام ایران به خوبی می درخشد و امنیت با جمهوری اسلامی محقق می شود.

امام جمعه رودسر تصریح کرد: همه مابه انقلاب عشق می ورزیم و مشکلات اقتصادی هرگز مانع نمی شود که از انقلاب عقب نشینی کنیم.

حجت الاسلام دستجردی افزود: مسئولان باید زمینه ارتقاء علمیو سرگرمی سالم را برای جوانان مهیا کنند.

وی به بحث انتخابات اشاره و تصریح کرد: ملت ما همیشه ثابت کرده است که در صحنه حاضر هستنداما مردم باید نماینده ایانقلابی و ولایت مدار انتخاب کنندتا مبارزه با دشمن را جزء اصلیترین هدف خود بداند.