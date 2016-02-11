دشمن بعد از برجام به دنبال نفوذ است/احیای دین با انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی آل هاشم ظهر پنج‌شنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن بابیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تأثیرات فراوانی در ابعاد فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در کشور و خارج از کشور داشته است، تصریح کرد: وقوع انقلاب بسیاری از افرادی را که از دور نسبت به بررسی و تحلیل آن می‌پردازند شگفت‌زده ساخته است.

وی حضور گسترده مردم اردبیل در راهپیمایی ۲۲ بهمن را، ۳۷ سال بعد از پیروزی انقلاب ستودنی و قابل‌تقدیر دانست و متذکر شد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی و شور و شعف حاکم بر آن نشان داد که مردم همچنان مطیع ولی امر و ارزش‌های انقلاب هستند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مشارکت و حضور گسترده احزاب، علما، اندیشمندان و اصناف مردمی در شکل‌گیری انقلاب، اضافه کرد: همین حضور چشمگیر و همسویی و وحدت تحت رهبری امام راحل عامل پیروزی انقلاب بود.

آل هاشم با اشاره به نقش سه نهاد مسجد، حوزه و دانشگاه در پیروزی انقلاب اضافه کرد: این سه نهاد با پیگیری اهداف انقلاب در پیروزی آن نقش عمده ایفا کردند و امروز نیز در دنبال کردن آرمان‌های انقلاب نقش کلیدی دارند.

وی ازجمله ویژگی‌های شاخص انقلاب اسلامی ایران را توجه به دین و مذهب و قرار گرفتن زیر پرچم دین دانست و تصریح کرد: دین و مذهب از عوامل پیروزی انقلاب بود و نقش‌آفرینی علما و رهبران دینی و مراجع به‌ویژه در رأس آن امام راحل ستودنی است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در مقایسه انقلاب ایران با سایر کشورها متذکر شد: در انقلاب ایران این خود مردم بودند که به‌صورت گسترده حضور یافتند و با پیروی از رهبر عظیم الشان انقلاب را به پیروزی رساندند.

آل هاشم به رهبری دقیق، عالمانه و فرزانه امام راحل در زمان شکل‌گیری انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: از دیگر ویژگی‌های پیروزی انقلاب و تمایز آن استقلال در مقابل قدرت‌های استکباری بود که انقلاب اسیر قدرت‌های مادی و مستکبر نشد و توانست روی پای خود بایستد.

وی با تأکید به تمایز اصلی انقلاب در توجه به تحولات فرهنگی جامعه تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران بیش از هر نوع تحول دیگر انقلاب فرهنگی بود و این به معنی انکار تأثیرات سیاسی و اقتصادی آن نیست بلکه مهم‌ترین تأثیر انقلاب تحول معنوی جامعه بود.

به گفته رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیگر ویژگی قابل‌توجه انقلاب پیوند دین و سیاست و تفکیک‌ناپذیری دین و سیاست در آن است و درواقع انقلاب در دو بعد مادی و معنوی دستاوردهای قابل‌توجهی در کشور داشته که نیازمند بررسی و تحلیل دقیق است.

آل هاشم دستاوردهای اصلی مادی انقلاب را توسعه اقتصادی و فن‌آوری دانست و متذکر شد: امروز به برکت انقلاب کشور ایران توانسته است در فن‌آوری‌های نانو، سلول‌های بنیادی و تسلیحات موشکی جزو کشورهای پیشتاز دنیا باشد.

وی در تشریح دستاوردهای معنوی انقلاب به احیای دین و قرار دادن جوانان در مسیر دین تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این استقلال کشور از دیگر دستاوردهای مثال‌زدنی معنوی انقلاب شکوهمند ایران است؛ بطوری که بعد از ۳۷ سال کشور بدون وابستگی به هیچ کشور دیگری روی پای خود ایستاده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید به دستاوردهای قابل‌توجه انقلاب در خارج از کشور و احیای اسلام در جهان متذکر شد: اینکه تأکید می‌شود دستاوردهای انقلاب ازجمله احیای دین به کشورهای اسلامی صادر شود به دلیل تأثیرات قابل‌توجه انقلاب در این عرصه است.

آل هاشم معتقد است امروز به پاس آمادگی نیروهای مسلح دشمن راهبرد نفوذ در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را دنبال می‌کند و تلاش می‌کند با آرمان‌های انقلاب مبارزه کند.

وی با یادآوری پیروزی در توافقات هسته‌ای به پاس تلاش مجاهدان عرصه دیپلماسی و هدایت‌های رهبری اضافه کرد: امروز دشمنان اسلام بعد از برجام به دنبال نفوذ در جمهوری اسلامی هستند و به دنبال این هستند که دشمنی خود را با انقلاب و ملت ایران گسترش دهند.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که در مقابل این ترفند دشمنان لازم است مردم بصیرت داشته و در این مقطع خاص که بیش از هر زمان دیگر به وحدت و همدلی نیاز دارد از رهبری پیروی محض داشته باشند.

آل هاشم با تأکید به اینکه حضور گسترده مردمی در ۲۲ بهمن باید در هفت اسفند نیز تکرار شده و مردم در پای صندوق‌های رأی حضور یابند، تصریح کرد: این مهم می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی در جایگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در سطح جهانی داشته باشد.

وی با ابراز امیدواری از حضور پرشوری مردمی در انتخابات افزود: هر زمان دشمنان ملت ایران را تهدید کرده‌اند مقاومت‌ها فزونی یافته و تهدیدها فقط باعث شده است تا عمق مقاومت مردم افزایش یابد.