  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۲:۴۴

مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردن برگزار شد

مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردن برگزار شد

جشن سی و هفتین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در امان پایتخت اردن هاشمی شب گذشته با پیام تبریک ملک عبدالله دوم پادشاه اردن به دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر این مراسم با حضور و شرکت گسترده شخصیت‌های سیاسی، پارلمانی، فرهنگی، مذهبی، دینی، حزبی و همچنین مقامات مسئول و روسای گروههای مقاومت فلسطینی در اردن برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که شمار زیادی از مقامات، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم اردن و همچنین ایرانیان مقیم حضور داشتند، مجتبی فردوسی پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن، از میهمانان استقبال کرده و طی سخنانی با برشمردن دستاوردهای بزرگ و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، بر تعمیق و تقویت روابط و مناسبات دوجانبه تاکید کرد.

شرکت کنندگان در این مراسم نیز سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به سفیر کشورمان و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند.

بنابر این گزارش، سفیر کشورمان که در جمع کثیر و کم سابقه میهمانان و حضور قابل توجه بازرگانان و مدیران شرکت های اردنی سخن می گفت بخشی از سخنان خود را به برجام و موقعیت های به وجود آمده اختصاص داد و اینکه وضعیت بحرانی منطقه احتیاج به همکاری، همبستگی و اهتمام ورزیدن بر مفاهیم مشترک فیمابین دارد.

 

کد مطلب 3049896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها