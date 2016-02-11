مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در اردن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر این مراسم با حضور و شرکت گسترده شخصیت‌های سیاسی، پارلمانی، فرهنگی، مذهبی، دینی، حزبی و همچنین مقامات مسئول و روسای گروههای مقاومت فلسطینی ‌در اردن برگزار شد.

در این مراسم باشکوه که شمار زیادی از مقامات، سفرا و دیپلمات‌های کشورهای خارجی مقیم اردن و همچنین ایرانیان مقیم حضور داشتند، مجتبی فردوسی پور، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اردن، از میهمانان استقبال کرده و طی سخنانی با برشمردن دستاوردهای بزرگ و ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، بر تعمیق و تقویت روابط و مناسبات دوجانبه تاکید کرد.

شرکت کنندگان در این مراسم نیز سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را به سفیر کشورمان و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند.

بنابر این گزارش، سفیر کشورمان که در جمع کثیر و کم سابقه میهمانان و حضور قابل توجه بازرگانان و مدیران شرکت های اردنی سخن می گفت بخشی از سخنان خود را به برجام و موقعیت های به وجود آمده اختصاص داد و اینکه وضعیت بحرانی منطقه احتیاج به همکاری، همبستگی و اهتمام ورزیدن بر مفاهیم مشترک فیمابین دارد.