ملت ایران حافظ خون شهدا است/ بصیرت ویژگی مردم ولایی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد شریعت تبار پیش از ظهر پنج شنبه در آئین راهپیمایی ۲۲بهمن شاهرود که با حضور با شکوه مردم متدین و خداجوی دیار عالمان و عارفان همزمان با سراسر کشور برگزار شد، ضمن اشاره به حضور تحسین برانگیز پرشور مردم مسلمان این شهرستان، ابراز داشت: حضور مردم ولایتمدار و شهیدپرور شاهرود وصف ناشدنی است و امروز خیابان های این شهر مملو از عاشقان و دلباختگان مکتب انقلاب است که بار دیگر به یاد بالغ بر یک هزار شهید این خطه مرگ بر استکبار سر می دهند.

وی افزود: حضور ملت شریف ایران اسلامی و به ویژه مردم ولایت مدار شاهرود در خور ستایش و تحسین برانگیز است و قطعا این روز بزرگ در دفتر افتخارات این شهرستان شهید پرور درج خواهد شد.

حضور مردم پیامی روشن به استکبار است

رئیس بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی با بیان اینکه حضور پرشور مردم برای جهانیان حامل دو پیام مهم است، گفت: پیام نخست این حضور برای مستضعفان، مظلومان و سمتدیدگان جهان از جمله مردم مظلوم منطقه و یمن است که با بمباران رژیم وحشی آل سعود دست و پنجه نرم می کند و این مردم امروز به ملت ایستاده مسلمان و آزادیخواه جهان می گویند انقلاب اسلامی حامی مستغضفعان دنیا است.

شریعت تبار با بیان اینکه حمایت از مظلومان جهان، آرمان انقلاب اسلامی است، ابراز داشت: دشمنان ملت ایران، انقلاب و نظام اسلامی بدانند، این حضور و حماسه هم برای مسئولان، هم برای دوستان انقلاب، هم برای ارادتمندانی که در سرتاسر کره‌ زمین دلشان با ملت ایران و در هوای اطاعت از دستورات رهبرحکیم و فرزانه امت اسلام می‌تپد، پیامی مملو از پاسداری خون پاک شهدا و حمایت از مظلومان است.

وی افزود: ملت ایران امروز خطاب به امام راحل(ره)، شهیدان بزرگوار و مظلومان جهان می گویند، ای امام و ای شهدا بدانید، پرچم این انقلاب را که به مردم و مسئولان سپرده اید، با نصب العین قراردادن رهنمودهای مقام معظم رهبری تا ظهور حضرت حجت(عج) ایستاده خواهند ماند.

شهدا خواسته ای جز حضور مردم ندارند

رئیس بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام (ره) و شهدای انقلاب، گفت: دیگر پیام حضور مردم برای استکبار جهانی و دشمنان است که باید بدانند در برابر اراده ملت ایران، هرتلاش مزبوحانه و توطئه شیطانی که در سر دارند نتیجه معکوس خواهد داشت چرا که ملت ایران، حافظ خون شهدا هستند و شهدا هم خواسته ای جز حضور در صحنه و حمایت از آرمان های امام خمینی(ره) نداشتند و نخواهند داشت.

شریعت تبار بیان داشت: ملت ایران اجازه هیچگونه دخالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی را نداده و نمی دهند و امروز یکبار دیگر با حضور خود در راهپیمایی ۲۲بهمن ثابت کردند که پشتیبان ولایت هستند.

وی خطاب به مسئولان نظام جمهوری اسلامی نیز افزود: توصیه‌ بنده به شما این است که قدر مردم را بدانید، ملتی که هر زمان احساس نیاز شد در صحنه حاضر شدند، از نظام و انقلاب اسلامی دفاع کردند، به دستور امام بزرگوار لبیک گفتند و حامی ولایت فقیه بودند شایسته بهترین ها هستند.

راهپیمایی پرشکوه ۲۲بهمن در شهرستان شاهرود از میدان جمهوری تا میدان آزادی در حالی برگزار شد که فریاد مرگ بر استکبار، لبیک یا خامنه ای و مرگ بر آل سعود و آمریکا غریو غالب خروش ملت مسلمان این شهرستان بود.