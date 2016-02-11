زمستان گلستان به رنگ انقلاب ۵۷ شد/ حضور پرشور مردم شیعه و سنی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شیعه و سنی استان گلستان، با حضور پرشور و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، ضمن تجدید میثاق با آرمان های انقلاب و امام راحل (ره) بار دیگر ثابت کردند که همچنان محکم پای ارزش های انقلاب اسلامی خود ایستاده اند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه سال ۹۴ از ساعت ۱۰ صبح در شهرهای مختلف استان آغاز شد و مردم همیشه در صحنه و انقلابی گلستان که همواره در همه عرصه ها از پیروزی انقلاب تا جنگ تحمیلی و دیگر صحنه ها حضور چشمگیر داشتند، با مشت های گرده کرده به میدان آمدند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل سر دادند.

در این راهپیمایی مرد و زن، پیر و جوان، شیعه و سنی دست در دست هم آمدند و همدل و هم صدا فریاد اسکتبار ستیزی سر دادند. برخی کودک در بغل و برخی با عصا و ویلچر در این راهپیمایی حاضر شدند تا بگویند در همه حال حافظ ارزش های انقلاب خود هستند.

در کنار اقشار مختلف جامعه، حضور مسئولان هم چشمگیر بود. آیت الله سید کاظم نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان گلستان و مدیران کل دستگاه های استان در راهپیمایی مرکز استان حاضر شدند.

این راهپیمایی با سخنرانی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و قرائیت بیانیه خاتمه یافت.

از حاشیه های این رویداد مهم، حضور اقوام مختلف حاضر در گلستان با لباس های سنتی خود و همچنین اجرای موسیقی های محلی و انقلابی بود.