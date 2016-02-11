  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۳

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع):

ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد

ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد

ایلام- دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به اینکه ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد، گفت: ملت ایران در ادامه راه امام و شهیدان تزلزلی به خود راه نمی دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسن اختری در آیین راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ایلام گفت: امروز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم باز هم با حضور میلیونی خود در این مراسم نشان دادند همیشه پشتیبان نظام هستند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین شعارهای دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، استقلال و آزادی بود و امروز شاهدیم تنها کشوری که سرنوشت، قانون و تصمیمات اساسی خود را در چارچوب منافع ملی می گیرد، ایران است و هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در شئون و سیاستگذاری و برنامه ریزی خود نمی پذیرد.

آیت الله اختری ادامه داد: ملت ایران برای سی و هفتمین بار با این شکوه و عظمت برای دفاع از اسلام برای پاسداری از میهن اسلامی و حراست از آرمان‌های امام وارد صحنه شده و چشم دشمنان را حیرت‌زده کرده‌اند.

وی افزود: این انقلاب همان گونه که امام پایه‌گذاری کردند توسط مقام معظم رهبری در حال پیشرفت بوده و باید این را بدانیم که ملت ایران هر چه امروز دارند مرهون اطاعت از رهبری امام خامنه‌ای عزیز هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تاکید کرد: ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور خود در شرایط حساس نشان داده اند که در ادامه دادن راه امام راحل (ع) و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس تزلزلی به خود راه نخواهد داد.

وی افزود: برخی در تلاش هستند که در عقیده‌ها تزلزل ایجاد کرده و القا کنند که انقلاب هویت اصلی خود و مسیر اصلی را طی نکرده یا در این مسیر قرار ندارد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره کرد و یادآور شد: هر رای که به صندوق ها ریخته می شود تیری به قلب دشمنان است و مسیر نورانی انقلاب و نظام را مستحکم تر خواهد کرد.

جشن انقلاب امروز در ایلام در حالی برگزار شد که سرمای هوا از اشتیاق مردم برای شرکت در این جشن نکاست و مردم با شور و شوق خاصی در این آیین ملی حضور یافتند.

حضور گروه های مختلف مردم جلوه ای دیدنی به راهپیمایی جشن انقلاب اسلامی در شهرهای استان بخشید و مردم باردیگر با فریادهای رسا عشق و ارادت خود را به انقلاب و نظام و آرمان های انقلاب نشان دادند.

در پایان راهپیمایی امروز شهر ایلام که از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان آیت الله حیدری، چهار راه رسالت و میدان شهید کشوری برگزار شد با سخنرانی آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) پایان یافت.

کد مطلب 3049905

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها