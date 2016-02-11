ملت ایران هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی نمی پذیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدحسن اختری در آیین راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن ایلام گفت: امروز در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی مردم باز هم با حضور میلیونی خود در این مراسم نشان دادند همیشه پشتیبان نظام هستند.

وی افزود: یکی از اصلی ترین شعارهای دوران پیش و پس از پیروزی انقلاب، استقلال و آزادی بود و امروز شاهدیم تنها کشوری که سرنوشت، قانون و تصمیمات اساسی خود را در چارچوب منافع ملی می گیرد، ایران است و هیچگونه نفوذ و دخالتی را از سوی استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا در شئون و سیاستگذاری و برنامه ریزی خود نمی پذیرد.

آیت الله اختری ادامه داد: ملت ایران برای سی و هفتمین بار با این شکوه و عظمت برای دفاع از اسلام برای پاسداری از میهن اسلامی و حراست از آرمان‌های امام وارد صحنه شده و چشم دشمنان را حیرت‌زده کرده‌اند.

وی افزود: این انقلاب همان گونه که امام پایه‌گذاری کردند توسط مقام معظم رهبری در حال پیشرفت بوده و باید این را بدانیم که ملت ایران هر چه امروز دارند مرهون اطاعت از رهبری امام خامنه‌ای عزیز هستند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت (ع) تاکید کرد: ملت بزرگ و همیشه در صحنه ایران اسلامی با حضور خود در شرایط حساس نشان داده اند که در ادامه دادن راه امام راحل (ع) و شهیدان انقلاب و دفاع مقدس تزلزلی به خود راه نخواهد داد.

وی افزود: برخی در تلاش هستند که در عقیده‌ها تزلزل ایجاد کرده و القا کنند که انقلاب هویت اصلی خود و مسیر اصلی را طی نکرده یا در این مسیر قرار ندارد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره کرد و یادآور شد: هر رای که به صندوق ها ریخته می شود تیری به قلب دشمنان است و مسیر نورانی انقلاب و نظام را مستحکم تر خواهد کرد.

جشن انقلاب امروز در ایلام در حالی برگزار شد که سرمای هوا از اشتیاق مردم برای شرکت در این جشن نکاست و مردم با شور و شوق خاصی در این آیین ملی حضور یافتند.

حضور گروه های مختلف مردم جلوه ای دیدنی به راهپیمایی جشن انقلاب اسلامی در شهرهای استان بخشید و مردم باردیگر با فریادهای رسا عشق و ارادت خود را به انقلاب و نظام و آرمان های انقلاب نشان دادند.

در پایان راهپیمایی امروز شهر ایلام که از میدان ۲۲ بهمن به سمت خیابان آیت الله حیدری، چهار راه رسالت و میدان شهید کشوری برگزار شد با سخنرانی آیت الله اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت (ع) پایان یافت.