به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه آموزشی «اخلاق در پژوهش» شنبه ۲۴ بهمن‌ماه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۲ در محل سالن نشست‌های مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم برگزار می‌شود.

در این کارگاه که به همت سازمان فعالیت‌های قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار می‌شود درباره اصول نانوشته‌ای که افراد یک گروه کوچک یا بزرگ تحقیقاتی باید به آن پایبند باشند بحث و گفت‌گو می‌شود.

اخلاق علمی مجموعه‌ای از آداب و اصول اخلاقی است که قرار است توسط تمام اعضای یک جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش رعایت شود.

یادآور می‌شود، علاقه‌مندان برای شرکت در این نشت می‌توانند به آدرس خیابان انقلاب، خیابان قدس، خیابان بزرگمهر، پلاک ۸۵، به سازمان فعالیت‌های قرآن کریم، مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای قرآن کریم مراجعه کنند.