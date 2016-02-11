امنیت بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مؤمنی در مراسم راهپیمایی یوم اله ۲۲ بهمن در جمع مردم قائم‌شهر، اظهار داشت: امروز حوزه امنیتی ایران تنها محدود جغرافیایی کشور را شامل نمی‌شود، بلکه در تمام دنیا این امنیت حرفی برای گفتن دارد.

وی اظهار داشت: حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی، پس از ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، نشانگر عظمت و عزت این نظام مقدس و مایه مباهات و غرور هر ایرانی است.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی، انقلاب اسلامی ایران را متمایز از همه انقلاب‌های دیگر جهان دانست و بیان کرد: در این دنیای پهناور هیچ انقلابی را سراغ نداریم که پس از ۳۷ سال، مردمش پس از تحمل فراز و نشیب‌های زیاد با این عظمت، پای انقلاب خود بایستند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: رزمندگان عزیز ما در سوریه، عراق و یمن با دشمنان می‌جنگند برای اینکه ما در کشور خودمان امنیت داشته باشیم و همه قدرت‌های بزرگ به اقتدار، عظمت و عزت جمهوری اسلامی ایران اذعان دارند و با احترام از نام ایران، یاد می‌کنند.

وی با اشاره به اوایل پیروزی انقلاب که حتی یک هواپیمای کوچک هم در کشور تولید نمی‌شد، عنوان کرد: در دروان دفاع مقدس هم کشورما قادر نبود حتی یک موشک با برد ۵۰ متر و یا یک سلاح جنگی بسازد و می‌بایست تجهیزات جنگی باواسطه‌های مختلف از خارج وارد شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی بابیان اینکه در حال حاضر موشک‌های قاره‌پیما در داخل کشور تولید می‌شود، اذعان کرد: زمانی که درب یکی از پایگاه‌های موشکی زیرزمینی ایران باز می‌شود دنیا از این فناوری انگشت‌به‌دهان می‌ماند.

مؤمنی با اشاره به موفقیت‌های ایرانیان درزمینهٔ‌های پزشکی، گفت: در دهه ۶۰ ما از هند و بنگلادش پزشک وارد می‌کردیم ولی امروز دانش پزشکی ایران به حدی از پیشرفت رسیده است که از کشورهای دیگر برای ادامه معالجه به ایران می‌آیند.

وی در بخش دیگری از این سخنرانی به موفقیت دانشمندان ایرانی در صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی اشاره کرد و افزود: امروز جمهوری اسلامی ایران درزمینهٔ غنی‌سازی اورانیوم، دانش سلول‌های بنیادی و انرژی جزو ۱۰ کشور برتر دنیا محسوب می‌شود.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی بابیان اینکه در حال حاضر یکی از حساس‌ترین دوران خود را پشت سر می‌گذاریم، اظهار داشت: در روزهای آتی دو انتخاب سرنوشت‌ساز در پیش داریم که هر شهروند ایرانی حق خود می‌داند در سرنوشت خود مشارکت کند و در اقتدار و امنیت ملی کشور نقش داشته باشد.

مؤمنی انتخابات را حق و تکلیف مردم دانست و افزود: مشارکت مردم در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی، نقش مهمی را در اداره بهتر کشور و اقتدارملی جمهوری اسلامی ایران ایفا کند.

خاطرنشان می‌شود هزاران نفر از مردم قائم‌شهر با حضور بی‌سابقه خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن دوباره با آرمان‌های امام، مقام معظم رهبری و انقلاب بیعت کردند.