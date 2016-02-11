۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۱۶

شهردار تهران:

برخورد سیاسی با معیشت مردم ممنوع است/دشمنی آمریکا تمام نمی شود

اهواز - شهردار تهران گفت: حل مشکل اقتصادی کشور مثل حل مشکل هسته ای است اما با معیشت مردم نباید برخورد سیاسی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم اهواز اظهار کرد: در حوزه داخلی برای مبارزه با استکبار باید بدانیم که بیکاری جوانان، فقر در جامعه، نابرابری اجتماعی، بی عدالتی در جامعه، مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و هر نوع ناکارآمدی بستر تحقق خواسته های دشمن می شود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور باید حل شود و نیازمند خروج از مشکلات اقتصادی برای حل مشکل معیشت جامعه و مخصوصا جوانان هستیم.

شهردار تهران تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مشکلات اقتصادی کشور حل نشود آب در آسیاب دشمن ریختیم و بستر را برای حضور دشمن فراهم کردیم.

قالیباف با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ملی است، اضافه کرد: حل مشکل اقتصادی کشور مثل حل مشکل هسته ای است اما با معیشت مردم نباید برخورد سیاسی کرد و با هر سلیقه ای باید مشکل اقتصادی را مشکل مردم بدانیم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی فقر را در جامعه از بین ببریم.

وی عنوان کرد: مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور و حل آنها عین مبارزه با استکبار جهانی است و برای حل مشکلات اقتصادی کشور هرگز دست از آرمان های انقلاب برنمی داریم و هرگز تسلیم استکبار نمی شویم.

شهردار تهران ادامه داد: با همین روحیه مبارزه با استکبار و جهاتی و روحیه مبارزه در فضای داخلی کشور و با اثبات تلاش مضاعف در کارآمدی دین در جامعه به جوانان نشان می دهیم که در سایه اسلام و هم در بعد مادی و هم در معنوی می توانیم بهترین جامعه را داشته باشیم.

قالیباف با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: انتخابات، نماد مردمسالاری و برای سرنوشت کشور بسیار مهم حیاتی و کلیدی است و باید به کسانی رای بدهیم و کسانی را انتخاب کنیم که روحیه استکبار ستیزی و خدمت صادقانه به مردم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه با حل مشکل هسته ای هم دشمنی آمریکا با ما تمام نمی شود، گفت: هدف آمریکا این است که دست از مبارزه برداریم در حالی که ما از فرهنگ قرآنی و اهل بیت(ع) و شرایط سیاسی و منطقه ای آموخته ایم که آن چیزی که به اسلامیت جمهوری ما معنا بخشیده، مبارزه با استکبار جهانی است.

شهردار تهران یادآور شد: همه تلاش آمریکا این است که روحیه مبارزه با استکبار را از این جامعه و مسئولان بگیرد و اگر موفق شود استقلال، اسلامیت و آزادی را از ما خواهد گرفت و اینجا مرز تفکيک بین انقلاب و ضد انقلاب است.

قالیباف بیان کرد: مهمترین دستاورد انقلاب، استقلال کشور و ملت است و اسلامیت در جامعه و قدرت سياسي این نظام مقدس بر اساس اسلام و ولایت مستقر شده است.

کد مطلب 3049911

