برخورد سیاسی با معیشت مردم ممنوع است/دشمنی آمریکا تمام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر قالیباف پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع مردم اهواز اظهار کرد: در حوزه داخلی برای مبارزه با استکبار باید بدانیم که بیکاری جوانان، فقر در جامعه، نابرابری اجتماعی، بی عدالتی در جامعه، مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و هر نوع ناکارآمدی بستر تحقق خواسته های دشمن می شود.

وی افزود: مشکلات اقتصادی کشور باید حل شود و نیازمند خروج از مشکلات اقتصادی برای حل مشکل معیشت جامعه و مخصوصا جوانان هستیم.

شهردار تهران تصریح کرد: اگر به هر دلیلی مشکلات اقتصادی کشور حل نشود آب در آسیاب دشمن ریختیم و بستر را برای حضور دشمن فراهم کردیم.

قالیباف با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ملی است، اضافه کرد: حل مشکل اقتصادی کشور مثل حل مشکل هسته ای است اما با معیشت مردم نباید برخورد سیاسی کرد و با هر سلیقه ای باید مشکل اقتصادی را مشکل مردم بدانیم و با رویکرد اقتصاد مقاومتی فقر را در جامعه از بین ببریم.

وی عنوان کرد: مبارزه با مشکلات اقتصادی کشور و حل آنها عین مبارزه با استکبار جهانی است و برای حل مشکلات اقتصادی کشور هرگز دست از آرمان های انقلاب برنمی داریم و هرگز تسلیم استکبار نمی شویم.

شهردار تهران ادامه داد: با همین روحیه مبارزه با استکبار و جهاتی و روحیه مبارزه در فضای داخلی کشور و با اثبات تلاش مضاعف در کارآمدی دین در جامعه به جوانان نشان می دهیم که در سایه اسلام و هم در بعد مادی و هم در معنوی می توانیم بهترین جامعه را داشته باشیم.

قالیباف با اشاره به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: انتخابات، نماد مردمسالاری و برای سرنوشت کشور بسیار مهم حیاتی و کلیدی است و باید به کسانی رای بدهیم و کسانی را انتخاب کنیم که روحیه استکبار ستیزی و خدمت صادقانه به مردم را داشته باشند.

وی با بیان اینکه با حل مشکل هسته ای هم دشمنی آمریکا با ما تمام نمی شود، گفت: هدف آمریکا این است که دست از مبارزه برداریم در حالی که ما از فرهنگ قرآنی و اهل بیت(ع) و شرایط سیاسی و منطقه ای آموخته ایم که آن چیزی که به اسلامیت جمهوری ما معنا بخشیده، مبارزه با استکبار جهانی است.

شهردار تهران یادآور شد: همه تلاش آمریکا این است که روحیه مبارزه با استکبار را از این جامعه و مسئولان بگیرد و اگر موفق شود استقلال، اسلامیت و آزادی را از ما خواهد گرفت و اینجا مرز تفکيک بین انقلاب و ضد انقلاب است.

قالیباف بیان کرد: مهمترین دستاورد انقلاب، استقلال کشور و ملت است و اسلامیت در جامعه و قدرت سياسي این نظام مقدس بر اساس اسلام و ولایت مستقر شده است.