مراسم بزرگداشت «راغب مصطفی غلوش»

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی تخصصی حفظ قرآن کریم جامعةالقرآن الکریم و اهل‌البیت(ع) استان قم همراه با یادواره مرحوم «راغب مصطفی غلوش» و گرامیداشت ایام دهه فجر، پنج‌شنبه، ۲۲ بهمن‌ماه برگزار می‌شود.

این جلسه که ساعت ۱۹ امروز از سوی واحد آقایان این مؤسسه انجام می‌گیرد، با برنامه‌هایی چون اجرای محفوظات قرآنی توسط صاحب هنر و بیان اصول و روش‌های حفظ قرآن کریم توسط داوود قاسمی و مدیحه‌سرایی اهل‌بیت(ع) همراه است.

گفتنی است؛ این مراسم با حضور مسئولان، اساتید و قرآن‌آموزان و حافظان مؤسسه در قم، بلوار امین، کوچه ۲۵،پلاک ۲۵ برپا می‌شود.