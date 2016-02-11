حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت با رهبری است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری ظهر پنجشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه در جمع خبرنگاران، افزود: مردم غیور و دلیر ایران امسال هم همانند سال های گذشته با اهداف و ارزش های انقلاب اسلامی، شهدا و امام راحل تجدید تبیعیت کردند.

وی اظهار کرد: ملت بزرگ ایران امروز با همین انگیزه برای تجدید میثاق با شهدا و حرکت کردند و صحنه های باشکوه از وفاداری و پشتیبانی از نظام خلق کردند.

استاندار زنجان گفت: مردم با حضور گسترده خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن اقتدار و عزت نظام را به دشمنان نشان دادند.

انصاری تأکید کرد: مردم عزیز ایران همه‌ساله در این روز باشکوه حمایت خود از ولایت و رهبری را نشان می‌دهند و ادامه راهی که انقلاب ترسیم کرده‌اند حرکت می‌کنند.