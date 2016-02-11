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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۳:۲۰

یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی

یورش صهیونیست ها به مسجد الاقصی

صهیونیست ها با حمایت نظامیان این رژیم مجددا با ورود به صحن های مسجد الاقصی، نسبت به این مکان مقدس اهانت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر نقل از فلسطین الیوم،به گزارش منابع خبری شهرک نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان این رژیم از در غربی به صحن های مسجد الاقصی یورش بردند.

بر اساس این گزارش صهیونیست ها به گشت زنی های مشکوک در صحن های این مکان مقدس پرداختند. این در حالی است که نمازگزاران و دانشجویان نیز در این مکان حضور داشتند و نسبت به این اقدام صهیونیست ها با سر دادن شعار به مقابله پرداختند. از سوی دیگر نظامیان رژیم صهیونیستی نیز با حمایت از شهرک نشینان، با فلسطینی ها درگیر شدند.

شایان ذکر است این اقدام هتاکانه صهیونیست ها به امری روزمره تبدیل شده است.

کد مطلب 3049920

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