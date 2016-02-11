وقوع انقلاب ایران در سال ۵۷، اسلام را دوباره زنده کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدتقی رهبر پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن مردم شهرستان گلپایگان در تجمع راهپیمایان در میدان فردوسی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر اظهار داشت: وقوع انقلاب اسلامی خط بطلانی بر رژیم ستمشاهی دو هزار و ۵۰۰ ساله و پهلوی کشید.

وی خطاب به نوجوانان و جوانان بیان داشت: شما جوانان و نوجوانان که رژیم ستمشاهی را ندیده اید و شکل گیری انقلاب اسلامی را نیز در آغاز حرکت جوشان آن مشاهده نکردید، بدانید این ملت از شاهان و شاهزادگان هیچ خیری ندید به ویژه در دوران پهلوی و در سال های قبل از آن خسارت های بزرگی بر کشور ایران و اسلام وارد شد.

امام جمعه موقت اصفهان با تشریح موقعیت جغرافیایی ایران که بیش از چندین برابر وسعت امروز بوده است به جدا شدن قسمت هایی از کشور ایران در دوران های مختلف اشاره کرد و افزود: در زمان محمدرضا پهلوی بحرین را از ایران جدا و به کشور انگلستان واگذار کردند.

حجت الاسلام رهبر با بیان اینکه هم اکنون با گذشت ۳۷ سال از انقلاب باشکوه اسلامی این ملت با تکیه بر ایمان و وحدت و پیروی از رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری روی پای خود ایستاده است، افزود: علیرغم اینکه تمامی استکبار جهانی به سرکردگی امریکای جنایتکار بسیج شدند تا با تحمیل جنگ هشت ساله میهن اسلامی را تکه تکه کنند اما با تکیه بر همان ایمان و پیروی از ولایت یک وجب از خاک ایران دست دشمن نیفتاد.

وی با اشاره به اینکه سلطنت پهلوی از اولین کشورهایی بود که رژیم اسرائیل غاصب را به رسمیت شناخت و این کشور را حیاط خلوت بیگانگان و عزت ایران اسلامی را به باد داده بود، تصریح کرد: با حرکت معمار کبیر انقلاب اسلامی و جهش حرکت های اسلامی شاه مجبور به فرار شد و در همین زمان نیز با خروج ده ها ساک و چمدان طلا و جواهرات و دلارهای نفتی خیانتی بس بزرگ به این ملت روا داشت.

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به اینکه بروز انقلاب اسلامی با فرماندهی و پیشوایی حضرت امام خمینی (ره) در سال ۵۷ که همزمان با دهمین روز ورود آن امام پرچمدار ولایت به وقوع پیوست، افزود: انقلاب اسلامی با سه شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شکل گرفت و باعث عزت و استقلال میهن اسلامی شد که پایه ریزی آن را شهدای گرانقدر با نثار جان خویش به وجود آوردند.

حجت الاسلام رهبر با تأکید بر اینکه انقلاب ایران در سال ۵۷ با تکیه بر ایمان و تجلی حضور مردم، اسلام را دوباره زنده کرد، یادآور شد: بروز انقلاب اسلامی موجب جهش ها و حرکت های اسلامی در کشورهای مسلمانی شد که آنها نیز گرفتار طاغوتیان بودند.

وی افزود: امروز اسلام از ساحل ها گذشته و به پنج قاره سیطره پیدا کرده است و در کشورهایی که نامی از اسلام و مسلمین برده نمی شد صدها مسجد ساخته شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی اصفهان با اذعان به اینکه به فرموده مقام معظم رهبری نباید به لبخندهای دشمنانمان اعتماد کرد، یادآور شد: بسیاری از حق ما پایمال شده و امریکایی که مدافع حقوق بشر شده امروز خود حقوق بشر را پایمال می کند که امیدواریم همانگونه که امام راحل فرمود انقلاب اسلامی ابرقدرت ها را به خاک مذلت خواهد نشاند.

وی با اشاره به اینکه ما نباید چشم به راه بیگانگان داشته باشیم، تصریح کرد: حرکت در جهت پویایی اقتصاد مقاومتی می تواند کشورهای مستضعف به ویژه ملت ایران اسلامی را از وابستگی اقتصادی به بیگانگان رهایی بخشد به خصوص حرکت مسئولین در جهت تولید محصولات کشاورزی می تواند ملت ایران را به عنوان یک وزنه در این باب پایدار نگه دارد.

حجت الاسلام رهبر در پایان یادآور شد: مسئولین کشور باید ضمن حمایت اقتصادی در داخل کشور موجبات اشتغال و از بین رفتن بیکاری را فراهم کرده و برای تجلی رونق اقتصادی تلاش کنند و با احیای صنایع کشاورزی و تولیدی موجبات رشد و شکوفایی ایران اسلامی را به جهانیان متبلور کنند ضمن اینکه باید متوجه نفوذ هم در کشور باشند.