قصد رویایی میان پزشک و پرستار را نداریم/عدالت رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام پرستاری، دکتر علی محمد آدابی در همایش پرستاری در شهرستان قائمشهر، بر پیشبرد اهداف جامعه پرستاری در دوره جدید شکل گیری سازمان نظام پرستاری تاکید کرد و گفت: نمایندگان جامعه پرستاری کشور در شورای عالی نظام پرستاری، به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری در حوزه پرستاری، شناخته می شوند.

وی با اشاره به اینکه بعد از تشکیل سازمان نظام پرستاری در سال ۸۱ و به دنبال تلاش مسئولان در سال ۸۳ قانون تعرفه گذاری برای خدمات پرستاری برای جبران کارانه به تصویب مجلس رسید، تصریح کرد: مقرر شد طی ۶ ماه مراحل اجرایی شدن آن با محوریت وزارت بهداشت شکل گیرد که متأسفانه با گذشت بیش از ۸ سال از این قانون هنوز تعرفه ها در وزارت بهداشت است.

آدابی تاکید کرد: تلاش بر این است که با تعیین یک جدول زمان بندی در این برهه با چانه زنی هایی که از بالا صورت می گیرد این قانون لباس اجرایی به خود بپوشاند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری کشور با بیان اینکه در کشورهای مترقی دنیا میزان درآمد پزشک در مقایسه با درآمد میانگین آحاد جامعه ۲ تا ۶ برابر است، یادآور شد: در حالی که در کشور ما این میزان پیش از اجرای طرح تحول نظام سلامت ۳۶ برابر بود، بعد از اجرای این طرح به ۵۰ تا ۱۰۰ برابر رسید که با استناد به تحقیقات انجام شده در هیچ جای دنیا این میزان اختلاف پرداختی وجود ندارد.

وی در خصوص بودجه طرح تحول سلامت نیز بیان کرد: تأمین بودجه طرح تحول از حق بیمه سرانه، بیمه شخص ثالثی، از محل حذف هدفمندی یارانه ها و یک درصد نیز از مالیات برارزش افزوده تامین می‌شود.

آدابی با عنوان به اینکه در شرایطی که پزشکان ما نیازی ندارند تعرفه خود را اضافه کنند چه اشکالی دارد آن را کاهش دهند، گفت: تمامی افراد تمایل به افزایش حقوق دارند اما بخشی که به مردم خدمت می‌کند و این خدمت بی واسطه است این افزایش حقوق منصفانه نیست.

وی با تاکید بر اینکه قصد رویایی میان پزشک و پرستار را نداریم و این دو در بخش درمانی کشور کوشش می‌کنند، عنوان کرد: اثبات می‌کنیم که پرستار و پزشک نماد خدمت‌رسانی در کشور است اما باید عدالت در این بخش رعایت شود.