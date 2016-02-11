حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نعمت بزرگی برای انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران ظهر پنج شنبه در دیدار با آیت الله سید مرتضی محمودی امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با ابراز خرسندی از سفر به دیار ۱۵ خرداد و دیدار با امام جمعه این شهرستان اظهار داشت: امروز شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بودیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران افزود:حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن، نعمت بزرگی برای انقلاب و نظام اسلامی است که باید قدر آن دانسته شود.

وی ادامه داد: امروز باید قدردان نعمت استقرار نظام اسلامی و ولایت فقیه در کشور باشیم و مسئولان نیز قدر مردم مومن و انقلابی ایران را بدانند.

چمران اضافه کرد: چنین همایش و برنامه های باشکوهی در سالگرد پیروزی انقلاب در کشورهای دنیا بی نظیر است و باید قدردان مردم مومن ایران اسلامی باشیم.

رییس شورای اسلامی شهر تهران خدمت خالصانه به مردم را وظیفه مسئولان دانست و گفت: باید مسئولان در خدمت به مردم بکوشند.