اعزام نیرو به سوریه از سوی آل سعود یک مانور تبلیغاتی احمقانه است

به گزارش خبرنگار مهر، سید یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر پنج‌شنبه در جمع مردم شرکت‌کننده در راهپیمایی ۲۲ بهمن همدان با ابلاغ سلام مقام معظم رهبری به شرکت کنندگان در راهپیمایی گفت: حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن سرمایه عظیم انقلاب اسلامی ایران علیه توطئه های دشمنان است.

وی با بیان اینکه حضور حداکثری مردم در راهپیمایی این روز حقانیت نظام و وجود بصیرت سیاسی و غیرت دینی مردم را نشان می دهد، گفت: این حضور پیام دهنده آن است که ملت ایران بر عهد خود با رهبر و شهدا پایبند و وفادارند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران تا حضور حضرت حجت ادامه خواهد یافت، گفت: پیروزی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی و گذشت ۳۷ سال از آن یک رخداد در مقیاس جهانی و ملی و منطقه ای بود که فروپاشی نظام دوقطبی غرب و جلوگیری از تحقق پروژه تک‌قطبی‌سازی قدرت در جهان از سوی آمریکا از نتایج بزرگ تحقق انقلاب اسلامی بود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه هم اکنون جهان به سمت چندقطبی شدن قدرت در حرکت است، گفت: غرب به دنبال ترویج فرهنگ لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایه‌داری بود که انقلاب اسلامی با الهام از دین مبین اسلام این نسخه را در هم پیچید.

ایران مرکز ثقل بیداری اسلامی و تشکیل قدرت بزرگ اسلام است

وی با بیان اینکه ایران مرکز ثقل بیداری اسلامی و تشکیل قدرت بزرگ اسلام است، گفت: انقلاب اسلامی مدلی است که سبب پیروزی های اخیر ملت مظلوم سوریه و عراق علیه تروریست های تکفیری شده است.

رحیم صفوی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی و جنایتکار در جنگ های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی علیه دولت های عربی منطقه از جمله مصر و سوریه و اردن پیروز شد، گفت: آغاز شکست های بزرگ رژیم کودک کش صهیونیستی در جنگ های ۳۳ روزه لبنان و ۵۱ روزه غزه در دوران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی با بیان اینکه شکل گیری مقاومت اسلامی لبنان، حزب الله لبنان، مقاومت اسلامی فلطسین، حماس ۴ و مقاومت مردم یمن در مقابل تجاوز آل سعود یکی از مظاهر نفوذ فرهنگی سیاسی، امنیتی ایران در منطقه غرب آسیاست، گفت: تفکر و روح انقلاب اسلامی و افکار امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری و استقامت شما زنان و مردان ایران اسلامی در ۳۷ سال گذشته توانسته یک پیام امیدبخش، نجات بخش و الهام دهنده از جغرافیای ایران خارج و تغییر و تحول در مبانی قدرت و فرهنگ را به وجود بیاورد و مکتب مقاومت را در بین ملت های اسلامی و حتی آمریکای جنوبی به وجود آورد.

رحیم صفوی به مسایل اخیر سوریه و عراق اشاره کرد و با بیان اینکه طی چند سال گذشته ائتلاف بزرگی از صهیونیست ها، آمریکایی ها و برخی کشورهای عربی منطقه از جمله رژیم آل سعود و ترکیه با اعزام ده ها هزار تروریست تکفیری جنگ نیابتی را راه اندازی کرده اند تا رژیم صهیونیستی در امنیت به سر ببرد و زیرساخت کشورهای منطقه ویران شود، گفت: با پول نفت عربستان سعودی و راه دادن تکفیری ها از طریق ترکیه به عراق و سوریه و با بمباران مردم بی گناه یمن قصد داشتند جوانان مسلمان را از بین ببرند و ویرانی در این کشورها حاکم شود.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه در پنج سال اخیر در سوریه ۲۵۰ هزار نفر از مردم و ۱۲ هزار نفر از ارتش سوریه کشته شده اند، گفت: محور مقاومت و ائتلاف بزرگ ایران، روسیه و عراق و حزب الله لبنان و سوریه به سمت غلبه و پیروزی بر تکفیری های تروریست در سوریه و عراق به سر می برد.

وی افزود: اینکه گفته می شود رژیم آل سعود قصد اعزام نیرو به سوریه را دارد یک مانور تبلیغاتی احمقانه است چراکه اگر نیروی زمینی آل سعود قدرتی داشت بر یمن غلبه می کرد.

قدرت امروز انقلاب اسلامی تعیین کننده سرنوشت منطقه است

وی با بیان اینکه قدرت های استکباری بدانند این قدرت امروز انقلاب اسلامی تعیین کننده سرنوشت منطقه به دست مقاومت اسلامی است، گفت: ایران قدرتمندترین کشور غرب آسیا شده است و این قدرت و نفوذ ایران از منطقه خارج رفته و تا اندازه ای نفوذ سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به خارج صادر شده است.

وی با بیان اینکه تهدیدها و آسیب های پیش روی انقلاب اسلامی را باید مدنظر قرار داد، گفت: دشمنان بزرگ انقلاب اسلامی نتوانسته اند از طریق جنگ تحمیلی و محاصره اقتصادی این انقلاب را ساقط و ملت ایران را واردار به تسلیم برابر اراده سیاسی خود کنند.

رحیم صفوی با بیان اینکه دشمنان هم اکنون توطئه جدیدی را ساماندهی کرده اند و مقام معظم رهبری در سخنرانی ۲۵ شهریور امسال به آن اشاره کردند که همان تهدید بزرگ نفوذ سیاسی و اقتصادی است، گفت: نفوذ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به معنای ایجاد خلل در باورهای انقلابی و دینی و معرفت هاست.

وی با بیان اینکه نفوذ سیاسی به معنای آن است که در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی دخالت صورت گیرد، گفت: وقتی دستگاه های مدیریتی کشور تحت تاثیر دشمنان مستکبر قرار گرفت آن وقت همه تصمیم گیری ها طبق خواست و اراده مستکبرین انجام خواهد گرفت.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه خسته و نا امید کردن نیروهای انقلابی و ارزشی از راه و چاره، تهدید دیگری از سوی دشمن برای انقلاب اسلامی ایران است، ادامه داد: اگر این روحیه بر مدیران و مسئولان کشور حاکم شود زمینه را برای نفوذ دشمن مهیا می کند.

رحیم صفوی به تهدید دیگری برای انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و با بیان اینکه ایجاداختلاف بین مسئولان و مردم تهدید دیگری است، گفت: امسال سال همدلی وهمزبانی ملت و دولت است و باید این شعار محقق شود.

وی تاکید کرد: دولت و ملت و قوای سه گانه و نیروهای مسلح ید واحده هستند تا کشور ایران را به آبادانی و توسعه برسانند و کشور ما کشوری آباد و پیشرفته در منطقه باشد.

وی با بیان اینکه ناآگاهی از شیوه های استکبار علیه ملت ایران و دشمن رادوست معرفی کردن تهدید دیگر دشمن علیه انقلاب اسلامی ایران است، گفت: ملت ایران باید بدانند آمریکا دشمن اول ما و ملت های اسلامی منطقه است.

رحیم صفوی با بیان اینکه دست آمریکا در خون شهیدان هشت سال دفاع مقدس آغشته است، گفت: آمریکایی ها با سیاست های آمریکایی مسلمان ها را می کشند بنابراین دشمن واقعی آمریکاست.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با تاکید بر اینکه عدم بهره برداری از ظرفیت های خدادادی ایران نیز از تهدیدهاست عنوان کرد: باید از ظرفیت ها برای رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استفاده کرد.

۵۱ درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند

وی با بیان اینکه ۵۱ درصد جمعیت ایران را جوانان تشکیل می دهند، ادامه داد: مدیران خردمند، لایق و انقلابی می توانند کسب و کار و تولید کشاورزی و صنعتی را در کشور و استان ها راه اندازی کنند.

وی با بیان اینکه همدان استانی غنی است و در زمینه کشاورزی و خدمات حرف برای گفتن دارد، گفت: دروازه های عراق در غرب کشور برای صادرات کالا و خدمات به سوی مردم همدان است.

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با بیان اینکه دروازه های عراق برای صادرات ۲۰ میلیارد دلاری از ایران باز است، گفت: همدان محور ورودی ایران به عراق است.

وی به برنامه های ششم توسعه نیز اشاره و با بیان اینکه در این برنامه برای صادرات از استان ها و به ویژه استان همدان به عراق برنامه ریزی شده است، گفت: بازار عراق باید در تصرف ایران درآید.

وی با بیان اینکه دشمن به دنبال آن است که به جوانان القا کند که آینده ایران درخشان و خوب نیست، گفت: در برنامه ششم کشور که از سال آینده اجرا می شود ایران به کشوری آباد و مستقل تبدیل خواهد شد و مردم ایران طعم عدالت اسلامی را خواهند چشید و این وعده الهی است.