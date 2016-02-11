به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی مردم یزد امروز همزمان با سراسر کشور از ساعت ۹ صبح از میدان آزادی (باغ ملی) آغاز شد اما مردم به ویژه کودکان و نوجوانان از ساعت ۷ صبح برای شرکت در جشن پیروزی انقلاب اجتماع کرده بودند.

یزدی‌ها آغاز راهپیمایی خود را با شعار «الله اکبر» آغاز کردند و با این شعار، حال و هوای روزهای انقلاب را دوباره در کوچه‌ها و خیابان‌های این شهر جاری کردند و نشان دادند که ملت ایران همچنان به دنبال استقرار حکومت الله در کشور اسلامی خود هستند.

تصاویر شهدای انقلاب اسلامی یزد و شهدای هسته‌ای در آغاز مسیر راهپیمایی، نشانه‌ای از وفاداری مردم به شهدا و آرمان‌های آنها و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در بزرگترین روزهای ثبت شده در تقویم این دیار است.

مردم یزد امروز همزمان با مردم سراسر کشور، اقتدار ایران را بار دیگر به نمایش گذاشتند و قطره قطره به یکدیگر پیوستند تا جهان، دریای خروشان اراده ایرانیان را دوباره به نظاره بنشیند.

حرکت تصاویر شهدای هسته‌ای پیشاپیش جمعیت در یزد

تصاویر شهدای هسته‌ای همراه با نوشته‌های «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر سازشکار»، «مرگ بر آل‌سعود» و «مرگ بر اسرائیل» پیشاپیش جمعیت در حرکت بود.

بادکنک‌های رنگی، پرچم‌ پرافتخار ایران، پرچم‌های لبیک یا خامنه‌ای در کنار حضور دلنشین و پرخروش مردم، رنگ حماسه به خیابان‌های شهر پاشیده بود.

در میانه مسیر راهپیمایی، پرچم آمریکا و پرچم اسرائیل به آتش کشیده شد و فریاد مرگ بر آمریکا دوباره در خیابان‌های یزد طنین انداز شد تا آمریکا بداند که دشمنی ملت ایران با ظلم و ستم هرگز تمامی ندارد.

پرچم‌ ۲۲ متری ایران نیز در دستان زنان و مردان دارالعباده در مسیر راهپیمایی در حرکت بود پیشاپیش این پرچم، پرچم‌های لبیک یا خامنه‌ای، نشانی از عشق و ارادت مردم یزد به نظام اسلامی، ولایت و انقلاب داشت.

آدمک‌های دست‌ساز آل‌سعود، اوباما، داعشی‌ها و دیگر دشمنان اسلام ناب محمدی (ص) نیز در طول مسیر راهپیمایی حمل می‌شدند و مردم به شکل‌های مختلف، انزجار خود را از این شخصیت‌ها به نمایش گذاشتند.

حضور اقلیت‌های مذهبی زرتشتی در راهپیمایی ۲۲ بهمن

اقلیت‌های مذهبی نیز امروز همانند سال‌های گذشته در کنار مردم مسلمان یزد حضوری قابل توجه در راهپیمایی داشتند و با این حضور، بار دیگر با انقلاب ایران تجدید پیمان کردند.

سرود ۱۳۵۷ نفری دانش آموزان یزد با عنوان همسرایان فجر همچنین سرود گروه مداحان اهل بیت (ع) نیز در میدان امیرچخماق، حال و هوای ویژه‌ای به این جشن پرشکوه بخشیده بود.

حرکات ورزشی، رکورد زنی روپایی توسط نوجوان یزدی، ‌ قرائت شعر توسط یکی از شاعران یزد و ... از دیگر برنامه های جشن پرشکوه انقلاب اسلامی در دیار دارالعباده بود.

برگزاری راهپیمایی در ۸۰ نقطه از استان یزد

مردم دیگر نقاط استان یزد نیز در اردکان از مسجد کوشک‌نو تا میدان ۱۵ خرداد، در ابرکوه از میدان امام حسین (ع) تا استادیوم شهید اکبری، در اشکذر از میدان بسیج تا میدان نماز، در بافق از بلوار امام تا امازاده عبدالله (ع)، در بهاباد از مسجد انقلاب تا مسجد جامع، در تفت از مسجد امام تا گلزار شهدا، ‌در مروست از میدان امام حسین (ع) تا مسجد جامع، در مهریز از میدان شهدای گمنام تا میدان پرستار، در میبد از پارک فلسطین تا حوزه علمیه سابق، در هرات از میدان جمهوری اسلامی تا میدان معلم و ... راهپیمایی کردند.

«ای رهبر آزاده، آماده‌ایم آماده» شعار واحد و قالب مردم یزد در همه ۸۰ نقطه ای بود که راهپیمایی امروز در آنها برگزار شد و شعار مرگ بر آمریکا نیز لحظه‌ای از ذهن مردم این دیار دور نشد.

خبرنگاران و عکاسان نیز امروز پا به پای مردم و مسئولان در مسیرهای راهپیمایی دویدند تا شکوه حماسه و شور و شعور مردم این دیار را در رسانه‌ها مخابره کنند و بار دیگر به دشمن بفهمانند که آنچه انقلاب اسلامی ایران را شکست‌ناپذیر کرده است، مردمی بودن و عشق و علاقه مردم به آرمان‌های انقلاب و امام و رهبری است.

تقدیر و تشکر استاندار یزد از حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

امروز علاوه بر دبیر شورای امنیت ملی که سخنران اصلی مراسم ۲۲ بهمن در مرکز استان یزد بود، استاندار یزد نیز به سخنرانی در مورد دستاوردهای دولت در طول دو سال گذشته پرداخت.

سیدمحمد میرمحمدی از گازرسانی به ۱۹ شهر از ۲۰ شهر استان یزد خبر داد و گفت: گازرسانی به بهاباد نیز در دستور کار است و پیمانکار فعالیت خود را آغاز کرده و امیدواریم در سال آینده، پروژه گازرسانی به بهاباد نیز مورد بهره برداری قرار گیرد.

وی همچنین به ارائه گزارشی از پروژه انتقال آب به استان یزد پرداخت و اظهار امیدواری کرد: با تخصیص اعتبار از سوی دولت، مشکلات آب شرب استان یزد هرچه سریع‌تر برطرف شود.

استاندار یزد همچنین از حضور مردم همیشه در صحنه یزد در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد و افزود: حضور مردم امروز بسیار باشکوه و کم‌نظیر بود.