به گزارش خبرنگار مهر، شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲بهمن گفت: مهمترین پیام راهپیمایی ۲۲بهمن ماه این است که مردم هنوز پای آرمان‌ها و شعارهایشان ایستاده‌اند.

وی گفت: امروز روز جشن ملی و استقلال و آزادی ملت ایران است و نمایش کامل این مهم که مردم به آرمان‌های انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی پایبندی کامل دارند.

مولاوردی با اشاره به حضور میلیونی مردم در راهیپیمایی ۲۲بهمن گفت: با توجه به شرایطی که در آن قرار داریم، این حضور حامل پیام‌های بسیاری برای دنیا بود.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: به هر حال با وجود تلاش مسئولان و راه طولانی که برای رسیدن به شرایط امروز طی شده، باید گفت هنوز تا تحقق کامل آرمان‌های انقلاب راه زیادی در پیش داریم.

وی با اشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور گفت: امیدوارم بخش قابل توجهی از این آرمان‌ها تا پایان این سند چشم انداز تحقق یابد.