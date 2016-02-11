به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، جرج کلونی که برای فیلم «سلام بر سزار!» برادران کوئن که فیلم افتتاحیه برلین هم هست در این فستیوال حضور دارد، قصد دارد با خریداران درباره فیلم «Suburbicon» صحبت کند و میخواهد این فیلم را بر مبنای فیلمنامهای از برادران کوئن کارگردانی کند. بلوم مسئولیت فروش بینالمللی آن را بر عهده دارد.
قسمتهایی از فیلم «جکی» ساخته پابلو لارین به خریداران نشان داده خواهد شد که ناتالی پورتمن در آن نقش بانوی اول سابق ایالات متحده را بازی میکند. قسمتهایی هم از فیلم «بامحبت» ساخته جف نیکولز نشان داد میشود که به مساله نژادپرستی میپردازد. این فیلم فردا در بخش «ویژه نیمهشب» برلین پیشنمایش میشود.
از دیگر فیلمهای محبوبی که آماده توزیع در ایالات متحده هستند میتوان به «شهر گمشده زی» ساخته جیمز گرِی و فیلم درام جنایی «آی.تی» با نقشآفرینی پیرس برازنان اشاره کرد. کمپانی سیِرا/افینیتی میزبان چهار نمایش بازاریابی اول فیلم «نفوذکننده» است؛ فیلم تریلر مرتبط با مواد مخدر که برایان کرنستون در آن بازی میکند و کمپانی براد گرین آن را در آمریکا توزیع خواهد کرد.
استودیوکانال بخشهایی از فیلم «آبهای عمیق» ساخته جیمز مارش را عرضه میکند. با نقشآفرینی کالین فرث و ریچل واس، این فیلم درام داستان دونالد کروهرست را تعریف میکند که با قایق خود به دل دریا زد. دبلیوامای گلوبال و اکسوایزی فیلمز هم میخواهند حقوق رسمی توزیع فیلم «۶ روز» در آمریکای شمالی را خریداری کنند.
دبلیوامای گلوبال در فستیوال برلین، قسمتهایی از چند فیلم را برای اولین بار به نمایش میگذارد که از جمله آنها میتوان به «The Limehouse Golem» و جدیدترین اقتباس از «مرغ دریایی» چخوف اشاره کرد. استودیوی پاته هم یک رخداد تبلیغاتی برگزار میکند و قسمتهایی از «یک پادشاهی متحد» آما آسانته و «Cezanne Et Moi» ساخته دنیل تامپسون را به نمایش میگذارد. وایلد بانچ هم ۱۰ دقیقه از فیلم «تاریخ عشق» ساخته رادو میهایلنو را نشان میدهد. استودیوی ایندپندنت هم تیزری از مستند «من بولت هستم» درباره اوسین بولت ساخته گیب و بن ترنر را به خریداران نشان میدهد.
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