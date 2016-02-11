دستگیری عوامل حوادث گروگانگیری و قتل در دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی الهامي پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مردم دزفول با حضور پرشور و نشاط خود در این راهپیمایی نشان دادند که پشتوانه عظیم و پرقدرتی برای انقلاب و نظام هستند و امیدوار هستیم این حضور پرشور در پای صندوق های رای نیز نمایان شود تا مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان نظام باشد.

وی افزود: در اواخر دی ماه بود که یک جوان ۲۷ ساله دزفولی به نام «حسن لطفی» توسط آدم ربایان به گروگان گرفته شد که ما پس از آزادی این جوان از دست گروگان ها وعده دادیم که تمام تلاش خود را در مجموعه نیروی انتظامی خواهیم کرد تا عوامل این گروگانگیری را دستگیر کنیم. روز گذشته توانستیم این دو گروگانگیر را که برادر بودند دستگیر کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی دزفول بابیان اینکه متهمان اعترافات خود را انجام داده و پرونده تکمیل شده است، ادامه داد: این دو گروگانگیر بومی شهرستان هستند.

الهامي همچنین با اشاره به قتل فرزند جوان یک متخصص چشم دزفولی در روزهای گذشته که در منزل این پزشک رخ داده بود، گفت: تمام شواهد لازم برای اين پرونده به دست آمده و تمام اعترافات مظنون دستگیر شده این پرونده نیز توسط عوامل قضایی و انتظامی تائید شده است؛ بنابراین مراحل پرونده قتل این جوان نیز در حال پیشرفت است و قطعا نتیجه نهایی ازسوی ما و مراجع قضایی در روزهای آینده اطلاع داده خواهد شد.

وی همچنین درخصوص قتل يک مرد ۵۵ ساله در باغ خود که در چندروز گذشته در شهرک بن جعفر دزفول رخ داد نیز عنوان کرد: انگیزه این قتل نيز به دلیل طمع مالی بوده که برخی عوامل دراین رابطه دستگیر شده اند و کار کارشناسی پرونده نیز در حال انجام است تا پس از اتمام به گوش مردم برسد.

امنیت انتخابات را تامین می کنیم

فرمانده نیروی انتظامی دزفول درادامه بابیان اینکه تامين امنيت و نظم صندوق های رای و مردمی که در روز انتخابات به پای صندوق ها می روند، وظیفه ما است، اظهار کرد: در این راستا پیش بینی های لازم انجام شده و اقداماتی نیز صورت پذیرفته است تا در روز هفتم اسفند با حضور مردم و تلاش نیروی انتظامی شاهد یک انتخابات با آرامش و سراسر امنیت باشیم تا مردم نیز با رای خود به افراد اصلح و مورد تایید نظام به ندای رهبری لبیک بگویند.