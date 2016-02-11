به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی سعیدی ظهر پنجشنبه در راهپیمایی ۲۲ بهمن در گرگان نفوذ را یک مسئله مهم در همه حکومت ها عنوان کرد و گفت: قرآن کریم می فرماید که برخی از حکومتها در صدد نفوذ برای ایجاد فتنه هستند و نکته مهم این است که افرادی با استفاده از مقدسات می خواهند در کشور ما فتنه تازه ای برپا کنند. در فتنه سال ۸۸ نیز عوامل فتنه با استفاده از مقدسات اسلام فتنه را در کشور ایجاد کردند.

حجت السلام سعیدی بیان کرد: ما باید جریان غرب گرا را از مسائل هسته ای جدا کنیم. نقشه ای که آمریکا برای شوروی طراحی کرده بود، امروز نیز آن نقشه را برای انقلاب اسلامی ایران دنبال می کند. انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ پا بر عرصه وجود گذاشت و به لطف الهی توانست جایگاه قدرت شوروی را دو برابر پر کند.

وی بیان کرد: آمریکا به دنبال این است که نفوذ استراتژیک ما را قطع کند و دست ما را از همه دنیا کوتاه کند. آمریکا به دنبال مسائل فراهسته ای است و زیاده خواهی می کند. اگر آمریکا را نشناسیم و این شیطان را به موجود رام تبدیل کنیم، مرتکب اشتباه می شویم.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: در دوره های گذشته ملت هایی به قدرت رسیدند و حکومتی را تشکیل دادند اما عمر کوتاهی داشتند و فقط اسمی از آنها در تاریخ باقی ماند. امت بنی اسرائیل به پیروزی رسید و انقلابی را شکل دادند و رژیم طاغوتی فرعون را سرنگون کردند اما این انقلاب از مسیرش منحرف شد و این جریان و حکومت انقلابی به سقوط کشیده شد.

وی ادامه داد: انقلاب پیامبر اعظم (ص) به رهبری آن شخصیت الهی مسیر سختی را طی کرد و به پیروزی رسید اما در زمان بنی امیه و بنی عباس به انحراف کشیده شد. در این جا یک سوال پیش می آید که آیا این مسئله اتفاقی است یا جبری است یا اتفاقی قانونمند است؟

او اظهار کرد: یک انقلابی به عظمت شوروی در سال ۱۹۱۷ پا در عرصه وجود گذاشت و توانست عرصه های زیادی را تحت نفوذ خود قرار دهد. در حقیقت آنها قدرت آمریکا را در اقصی نقاط جهان زیر سوال بردند. آنها موفق شدند به دستاوردهای خوبی برسند اما پس از چندی این انقلاب مسیر دیگری را پیدا کرد و امروز ما با یک روسیه ای روبه رو هستیم که حتی با مشکلات بسیار عدیده ای روبه روست.

ملت ایران ۳۷ سال مقابل توطئه های دشمنان ایستاد

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران می گذرد و این انقلاب با هزاران توطئه مواجه بوده است که توانسته همه خطرات را دفع بکند. قرآن کریم این تحولات تاریخی را قانونمند می داند و ما را به تاریخ ارجاع می دهد که با درس گرفتن از اشتباهات دیگران، آنها را تکرار نکنیم.

حجت السلام سعیدی گفت: قرآن تاریخ ایام را بسیار مورد تاکید قرار می دهد و می فرماید که اشتباهات آنها را تکرار نکنید. تحولات تاریخی قانونمند است و به طور مثال اگر مسئولی مردم را به شرکت در راهپیمایی دعوت کند، مردم می توانند حکومت ۲۵۰۰ ساله را نیز سرنگون کنند.

او بیان کرد: اگر ملت ایران به الزامات بقای انقلاب توجه نکند، شکست می خورد. اگر ملتی دلیل اینکه انقلاب کرده است را از یاد ببرد، الزامات بقای انقلاب فراموش می کند. از گورباچوف رئیس جمهور شوروی سوال کردند که چرا این کشور سقوط کرد و او هم در پاسخ به این سوال گفت که صف مک دونالد در مسکو به دو کیلومتر امتداد یافته است.

سعیدی پاسخ گورباچف را اشتباه تلقی کرد و گفت: او باید به زمان گذشته برگردد و دلیل حضور مردم در صف مک دونالد را پیدا کند. این مردم همان کسانی بودند که مشت ها را گره کرده بودند و بر علیه نظام سرمایه گذاری شعار می دادند. آمریکایی ها به شدت از شوروی وحشت داشتند چون شوروی در تمام جهان نفوذ داشت، اگر این دولت باقی بماند چیزی برای آمریکا به جای نمی گذارد.

وی اظهار کرد: سه تحول در دولت روسیه شکل گرفت. در ابتدا تغیر محاسبات خروشچف بود و آمریکا را نشناخت. اگر سیاسیون ماهیت آمریکا را نشناسند، رو دست خواهند خورد. آمریکا همان شیطان است و ظرف نیم قرن دوم قرن بیستم آمریکا به ۲۲ کشور حمله کرده است که در ۱۶ کشور دخالت نظامی کرده است.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دومین تحول غفلت از نقش آمریکا در تغییر افکار عمومی بود. مردم شوروی روزی بر علیه سرمایه گذاری آمریکا شعار می دادند و روزی هم آرزوی آنها بود که شعبه ای از مک دونالد در روسیه تاسیس شود که بتوانند از آن خرید کنند.