کوچکترین اشتباه آمریکا به ضرر خود و هم پیمانانش تمام خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالفضل رضوی اردکانی ظهر امروز در مراسم پایانی راهپیمایی ۲۲ بهمن در گچساران اظهار داشت: امروز بعد از گذشت ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی ایران باید دید این انقلاب چه دستاوردهای داشته است.

رضوی اردکانی با بیان اینکه جامعه‌شناسان معتقدند که خواسته‌های مردم در شعارهای آنها نهفته است، گفت: با بررسی خواسته‌های مردم نظام مقدس جمهوری اسلامی و شعارهای اساسی آنها مبنی بر استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به این نتیجه می‌رسیم که مردم امروز به خواسته‌های خود رسیده‌اند.

وی افزود: امروز ایران اسلامی به استقلال و آزادی رسیده و مقتدترین کشور در این کره خاکی است و هیچ کشوری مانند ایران اقتدار و امنیت ندارد.

امام جمعه موقت شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به اقتدار و پیشرفت نظام اسلامی پرداخت و عنوان کرد: امروز اقتدار و قدرت ایران اسلامی به درجه‌ای رسیده که هیچ کشوری حتی آمریکا به راحتی نمی تواند برای ایران تصمیم گیری کند.

رضوی اردکانی افزود: امروز اگر آمریکا کوچکترین اقدام نظامی علیه ایران اسلامی انجام دهد، ناوهای جنگی این کشور توسط جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۸ ساعت به اعماق خلیج فارس فرو رفته و سربازان آمریکایی نیز طعمه نهنگ‌ها می‌شوند.

امام جمعه موقت شیراز با بیان اینکه اهمیت انتخابات در شرایط فعلی بسیار تعیین کننده و تاثیر گذار است، اظهار کرد: امروز ایران اسلامی کشوری مردمی بوده که به وسیله انتخابات و توسط مردم اداره می‌شود.

رضوی اردکانی یادآور شد: انتخابات در ایران اسلامی مهم و حیاتی است زیرا این مردم هستند که با انتخاب افراد اصلح در عرصه‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری کشور را اداره می‌کنند.

وی با تأکید بر حفظ وحدت در جامعه در عرصه انتخابات، اظهارداشت: مهم‌ترین شاخصه و ارزش انتخابات حفظ وحدت و حضور پرشکوه بوده و مردم باید با انتخاب کاندیدای اصلح، بر این شور و طراوت بیفزایند.

رضوی اردکانی با بیان اینکه قدرت نظام اسلامی در وحدت ‌جامعه و مسئولان است، اظهار داشت: تفرقه سم و نقشه دشمن برای فلج کردن روند توسعه، رشد، آرامش و امنیت کشور بوده و باید در عرصه انتخابات با وحدت اما سلایق مختلف حضوری پرشور داشته باشیم.