به گزارش خبرگزاری مهر، بیستمین شماره هفته نامه «خط حزبالله»، هفتهنامه خبری-تحلیلی نمازهای جمعه، مساجد و هیاتهای مذهبی با گزارشی تحلیلی درباره درباره وضعیت امروز و آینده انقلاب همزمان با یومالله ۲۲ بهمن ماه سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ملت ایران؛ منتشر شد.
سخن هفته این شماره «خط حزبالله» با عنوان «خطرِ گریز از اولویتها» نیز به مهمترین مسئله پیش روی انقلاب اسلامی یعنی اقتصاد مقاومتی و غفلت طولانی مسئولان نسبت به این موضوع پرداخته است.
در صفحه ویژه انتخابات در دو هفته مانده به انتخابات، جدول جملات طلایی انتخاباتی رهبرانقلاب در دیدار نوزدهم بهمنماه با فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران آمده است. در این صفحه همچنین در مطلب مهمی چهار توصیه کلیدی به مسئولان درباره انتخابات منتشر شده است.
عکس ویژه این شماره «خط حزبالله» نیز به حضور و سخنرانی حضرت آیتالله خامنهای در ایامالله دهه فجر در دوران ریاست جمهوری اختصاص داده شده شده است.
بیستمین شماره هفته نامه خبری-تحلیلی «خط حزبالله» به روح پرفتوح شهید عماد مغنیه فرمانده نظامی حزبالله لبنان تقدیم شده است.
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