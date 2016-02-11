راهپیمایی ۲۲ بهمن تزریق خون تازه به حیات انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، استان قزوین امروز شاهد حضور یکپارچه و انقلابی مردم ولایتمدار در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود و زن و مرد و پیر و جوان، خانه دار و شاغل، دانشجو و دانش آموز، کارمند و روحانی بار دیگر به صحنه آمدند تا مرگ بر آمریکا را فریاد بزنند و با شعارهای الله اکبر زمینه تقویت معنوی انقلاب و تداوم آن را فراهم کنند.

در مراسم راهپیمایی امروز آیت الله عابدینی نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، فریدون همتی استاندار، مدیران و مسئولان دستگاههای اجرایی و روحانیون نیز حضور داشتند که در گفتگو با خبرنگار مهر در خیل جمعیت ضمن تشکر از حضور مردم در این راهپیمایی باشکوه حضور مردم را بیعت دوباره با نظام، ولایت، رهبری و تزریق خون تازه در رگهای انقلاب دانستند.

آیت الله عبدالکریم عابدینی امام جمعه قزوین به خبرنگار مهر گفت: حضور امروز بسیار باشکوه است و در مقایسه با سال گذشته فشردگی جمعیت نشان می دهد مردم هر سال با انگیزه تر در این مراسم شرکت می کنند.

وی افزود: بعد از قضایای برجام خشم مردم از استکبار بیشتر شده چون دروغها و عهد شکنی آمریکا برای مردم بیشتر روشن شده و کیفیت و کمیت حضور مردم فرق کرده و همه فریادها به سمت شیطان بزرگ و در راس آن امریکا نشانه رفته است.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: حضور پر شور مردم و بیان خشم مردم در شعارها نسبت به شیطان بزرگ نشان می دهد مردم توطئه های دشمن را که هننوز هم ادامه دارد فراموش نمی کنند لذا مردم شعارهای خود را معطوف آمریکا کرده اند که موجب خوشحالی دوستان و یاس و ناامیدی دشمنان خواهد شد.

استاندار قزوین: راهپیمایی امسال نظام را چون گذشته بیمه کرد

فریدون همتی استاندار قزوین هم که به سختی از میان خیل جمعیت عبور می کرد به خبرنگار مهر گفت: عظمت و شکوه و خلق حماسه حضور پشتوانه نظام اسلامی است و در میان این همه دشمنی و خصومت همین حضور مردمی است که نظام را بیمه می کند.

وی افزود: حضور گسترده مردم بدون شک تضمین کننده نظام است و دشمنان را یک سال دیگر در شوک این حضور قرار می دهد تا بدانند این حماسه همچنان تکرار می شود و مردم از انقلاب حمایت می کنند.

استاندار قزوین یادآورشد: دشمن فهمیده تا این حضور باشکوه وجود دارد نمی تواند به اهدافش برسد و با وجود مردمی بی نظیر و فهیم با درک و شعور بالای سیاسی که یک جان مایه به نام اسلام و ولایت درحرکتشان وجود دارد و همه سلیقه ها و گرایش ها و نظرات را پیوند می دهد و عامل وحدت است آنها کاری نمی توانند علیه کشور انجام دهند و به نتیجه برسند.

همتی گفت: آنچه در طول انقلاب اسلامی مشاهده و تجربه کردیم حضور بی نظیر مردم بود و علیرغم آنکه مردم مشکلات دارند اما برای اسلام و رهبری همه سختی ها را تحمل می کنند ولی ذره ای حاضر نیستند از اهداف انقلاب و امام و نظام کوتاه بیایند.

وی اضافه کرد: این حضور را که می بینی گویی امروز همان روز ۲۲ بهمن سال ۵۷ است و مردم با همان صلابت و شکوه و اشتیاق و شادی به صحنه و خیابانها آمده اند و مردم استان قزوین هم یک بار دیگر حضور خود را ثابت کردند که در پیکره کشور در زمره استانهای ولایت مدار و انقلابی است که از نظام حمایت می کنند.

تزریق خون تازه به رگ های انقلاب

حجت الاسلام عباس نظری، معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان قزوین هم در گفتگو با خبرنگار مهر در میان جمعیت راهپیمایان گفت: انقلاب اسلامی همه ساله نیازمند تزریق خونی تازه برای ادامه حیات است و یکی از روزهای انقلاب اسلامی که با حضور پرشور گسترده مردم می تواند حیات دوباره به انقلاب دهد همین راهپیمایی ۲۲ بهمن است.

وی افزود: راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان انقلاب اسلامی را مایوس کرده و تمام برنامه ریزی و استراتژی های استکبار را نقش برآب می کند.

حجت الاسلام رضوانی مسئول سابق نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان هم گفت: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیعت با رسول الله و امام راحل و رهبری است و برای ما ارزش زیادی دارد.

وی تصریح کرد: راهپیمایی ۲۲ بهمن می تواند روح تازه ای در میان مردم ایجاد کند و آمدن پیر و جوان و زن و مرد به این صحنه انگیزه تداوم انقلاب را بیشتر می کند و امید زیادی در میان ملل مسلمان آزادی خواه جهان ایجاد می کند که ارزشمند است.

رضوانی تصریح کرد: روز ۲۲ بهمن عید انقلاب است و همه با حضور در این جشن باشکوه به تقویت نظام کمک می کنند.

فرج الله فصیحی رامندی، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین هم به خبرنگار مهر اظهارداشت: حضور پر شور مردم در راهپیمایی تجلی وحدت و یکپارچگی است و به وحدت و انسجام مردم هم کمک می کند.

سردار محمودی فرمانده انتظامی استان قزوین هم که در جمع راهپیمایان حضور یافته بود به خبرنگار مهر گفت: هر ساله حضور مردم در مناسبت های مختلف بویژه در ۲۲ بهمن پرشورتر از گذشته است که این حرکت مشت محکمی بر دهان دشمنان و یاوه گویان و استکبار جهانی و کسانی است که دنبال این هستند که این انسجام را بر هم بزنند تا بدانند ملت همیشه در صحنه یاور انقلاب است.

وی افزود: همیشه مقاطعی در انقلاب بوده که برخی فکر می کردند حضور مردم با حادثه ای کم رنگ می شود اما وقتی نیاز به حضور بوده مردم فارغ از همه مشکلات و سلیقه ها به صحنه آمده و امتحان خود را پس داده اند.

مادر جوانی که با فرزند خردسال خود در میان جمعیت دیده می شد علت حضور خود در این راهیمایی را اینگونه بازگو کرد: همه باید شرایط انقلاب و مسائل پیرامون خود را درک کنیم و بدانیم تا زمانی که مردم حامی انقلاب و نظام خود هستند هیچ قدرتی جرات جسارت به کشور را نخواهد داشت.

وی گفت: آمده ایم تا پیر و جوان هم ببیند که ما همه با هم هستیم و هر گاه که نظام و ولایت نیازی به حضور مردم داشته باشید دریغ نمی کنیم.

افسر جوانی که تامین امنیت راخهپیمای را بر عهده داشت هم گفت: این حضور ما را نیز به شوق وا می دارد و خستگی را از تن به در می کند و اینجاست که عظمت ملت را بیشتر درک می کنیم و به آن می بالیم.

دختر خردسالی هم که با یک بادکنک و پرچم در کنار پدر خود حضور دارد با زبان کودکانه مرگ بر آمریکا می گوید و از حضور در راهپیمای احساس شادمانی می کند.

امروز خیابانهای سطح شهر مملو از جمعیت مشتاقان انقلااب و نظام بود و برای به تصویر کشیدن این صحنه های زیبا هم خبرنگاران و عکاسان ووفیلمبرداران متعددی احساس تکلیف کرده و به میان مردم آمدند تا این حماسه حضور را ثبت و ضبط کنند.

عکس ها و فیلم هایی که در تاریخ انقلاب اسلامی استان و کشور سالها باقی خواهد ماند تا برگ افتخاری برای بیان شعور سیاسی، بصیرت، ولایت پذیری و باورهای دینی و اسلامی و پایبندی به نظام اسلامی، ولایت و رهبری است.

امروز همه آمدند و برگ زرین دیگری را در دفتر خاطرات انقلاب به ثبت رساندند تا دشمنان این عظمت را ببینند و دست از توطئه بردارند و دوستان ما بدانند حامی قدرتمندی با اتکا به مردم در ایران اسلامی وجود دارد که طرفدار و حامی آزادی خواهان جهان است.