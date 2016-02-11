مردم پاسخ دندان شکنی به دشمن دادند/استکبار جهانی تحقیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد برادران در مراسم پایانی یوم الله ۲۲ بهمن و در جمع راهپیمایان سبزوار اظهار کرد: این روز یادآور وفاداری و شهادت طلبی ملتی منسجم و خدایی است که با پیروی از رهبری معمار انقلاب به پیروزی رسیدند.

وی رمز و بقای نظام جمهوری اسلامی را در دو عامل مقصد عالی، ایمان و اتکاء به خدا و انسجام و اتحاد مردم بیان کرد و گفت: در ایامی که بعد از جنگ جهانی دوم شرق و غرب در فکر تصاحب و تقسیم بندی دنیا بوند اصلا در تصور نمی گنجید که نظامی مبتنی بر اصول اسلامی با حضور و مشارکت مردم و ایمان به خدا از این منطقه بتواند پیام خود را به جهانیان اعلام کند.

وی در ادامه به مهمترین دستاوردهای انقلاب در این ۳۷ سال اشاره کرد و افزود: در حوزه سیاست داخلی حاکمیت اسلام و اجرای قوانین اسلامی، توجه به احکام اسلامی و دستورات آن در سرلوحه همه امور مملکت قرار گرفته است.

برادران ارتقای مشارکت سیاسی و آگاهی مردم را از اصلی ترین نماد و مظهر مشارکت سیاسی بیان و تاکید کرد: سرنگونی استبداد دو هزار و ۵۰۰ ساله ای که در تخیل دنیا و استکبار و ایادی آن در منطقه نمی گنجید حاصل همت و مشارکت مردم و تبعیت از رهبری بود.

معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار ادامه داد: امروز نظام اسلامی ایران با وجود توطئه های دشمنان و در راس آن استکبار جهانی در منطقه از اقتدار و صلابت ویژه ای در دنیا برخوردار است علیرغم اینکه کشورهای اسلامی درگیر جنگ نیابتی هستند اما ایران شاهد آرامش و اقتدار به همت مسئولان حوزه امنیت است.

وی تحقیر امریکا و استکبار جهانی را اتفاق بسیار مهم عنوان کرد و گفت: توجه ایران به مظلومان عالم این فضا را در دنیا ایجاد کرد که می شود با تکیه بر نیروهای داخلی کشور با حفظ اصول و چارچوب نظام مقدس اسلامی در مقابل کشورهایی که قصد طمع دارند می توان ایستاد و مقاومت کرد.

برادران با اشاره به اینکه دستاورهای فرهنگی، زیر بنایی و خدماتی کشور نسبت به ۳۷ سال قبل قابل مقایسه نیست اظهار کرد: امروز ارائه خدمات در عرصه های مختلف زیر بنایی، راه اهن، فرودگاه، دسترسی به خدمات بهداشتی، اموزش عالی، بسیار ویژه است می توان ادعا کرد عمده روستاهای ما بهره مند از درصد قابل توجهی خدمات زیر بنایی شده اند.

وی یاداور شد: علیرغم مضیقه های مالی و ترفندهایی که دشمنان در این سال ها برای ما ایجاد کردند خوشبختانه در حوزه های متعدد علمی، تکنولوژی، خودکفایی نظامی و اصلاح مسیر اقتصاد تک محصولی صاحب جایگاه و مقام هستیم.

نماینده دولت در سبزوار گفت: امروز قدرت نظام جمهوری اسلامی بگونه ای است که کشورهایی که حاضر نبودند قدرت نظامی ایران را بپذیرند در پای یک میز با تیم دیپلماسی ایران به مذاکره پرداختند که نتیجه آن به فرجام رسیدن برجام بود.

وی در پایان خواستار مشارکت و حضور پررنگ مردم در انتخابات ۷ اسفندماه شد و افزود: چشم دشمنان اسلام همچنان به انتخابات پیش رواست مردم بایستی با مشارکت خود یک بار دیگر استکبار جهانی را از خود ناامید سازند.

طنین فریاد مرگ بر آمریکا

همزمان با سراسر کشور صبح امروز ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در سبزوار برگزار شد و مردم این خطه از کشور با فریادهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس خشم خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.

این مراسم با حضور مسئولین شهرستان، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیجیان، دانشجویان و دانش اموزان، بازیادران، اصناف و خانواده شهدا، جانبازان و آزادگاه در محل چهار راه آغاز و با خواندن قطعنامه در میدان کارگر به اتمام رسید.

در طول این تظاهرات مردم سبزوار با در دست داشتن پلاکاردهایی چون مرگ بر منافق فتنه گر، استقلال آزادی، جمهوری اسلامی، دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد و فریادهای الله اکبر، لا اله الا الله، سازش با امریکا؛ یک خواب بی تعبیر است، درور بر امام راحل ما؛ روح خدا در جان و در دل ما، مرگ بر آل سعود خائن، ولایت فقیه اصل دین است محور اتحاد مسلمین است را فریاد زدند.

در طول مسیر راهپیمایی نیز نمایشگاه های بسوی پیشرفت و دستاوردهای ۳۷ ساله انقلاب در معرض دید علاقه مندان قرار گرفت.