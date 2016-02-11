انقلاب ایران کارآمدی دین را در عرصهٔ سیاسی و اجتماعی نشان داد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مظفر پیش از ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان ارومیه ای با بیان اینکه پیروزی رسیدن انقلاب با هدایت‌های امام خمینی(ره) به معنای واقعی کلمه همه جهان را در حیرت فرو برده است افزود: این موضوع را نباید به هیچ عنوان شعارگونه تلقی کنیم، چرا که همه جهانیان این موضوع را معترف هستند.

وی با اظهار اینکه حرکت‌های مردم ما در طول سال‌های گذشته و دستیابی به علوم گوناگون و فناوری روز سران کشورهای غربی به ویژه آمریکای جهانخوار را خشمگین کرده است اظهارداشت: هم اکنون با عنایت به رهنمودهای رهبری با شتاب هر چه تمام‌تر رو به جلو گام برداشته می‌شود.

مظفر افزود: ۲۲ بهمن روز بزرگی برای ملت ایران است چرا که آزادی و استقلال خود را در این روز به دست آوردیم و امروز سالروز تحقق نظام ولایی و سرنگونی رژیم ستم شاهی است که پایداری و صلابت مردم ایران اسلامی را به جهانیان نشان می‌دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: امام خمینی (ره) در این ایام وارد میهن اسلامی شدند و باعث بزرگواری ملت و مردم ایران اسلامی شدند و اراده خداوند بر این بود که با ورود ایشان و صبر و مقاومت مردم انقلاب جمهوری اسلامی ایران به پیروزی برسد.

وی گفت: امام خمینی(ره) برای ما پیامبر زمانه بود همانند حضرت عیسی مسیح(ع) برای مردم و حکومت ما حیات‌بخش بود که یک حکومت و نظامی را که زیرنظر دولت استکباری آمریکا اداره می‌شد را برچید و در برابر توطئه‌های کارشکنان، نهال انقلاب اسلامی را کاشت و با خون شهدا آن را آبیاری کرد.

معاون نظارت مجلس شورای اسلامی یاد آور شد: قبل از پیروزی انقلاب مردم باوری بر پویایی دین نداشتند و این تبلیغ توسط کارشکنان علیه ایران اسلامی انجام می‌پذیرفت و این تبلیغات با آمدن امام خمینی (ره) و پیروزی انقلاب اسلامی ایران خاتمه یافت و پویایی دین و بخصوص دین مبین اسلام به جهانیان ثابت شد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: ما معتقدیم که اطاعت از ولایت فقیه، اطاعت از امام زمان(عج) و سرپیچی از ولایت فقیه سرپیچی از امام زمان (عج) است که این موضوع را از آموزه‌های دینی خود برگرفته‌ایم.

وی خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی ایران سه پایهٔ اعتقاد به خداوند متعال، اطاعت از رهبری و ولی فقیه زمان و حضور مردم در صحنه‌های مختلف سیاسی و فرهنگی استوار است و در این میان حضور مردم بیش از همه مهم است چرا که سبب مصون ماندن انقلاب اسلامی از خطرات و کارشکنی‌های دشمنان می شود همانطور که تا به اینجا این ملت وحدت و همدلی خود را مقابل دشمنان نشان داده‌اند بعد از این نیز به همین منوال پیش خواهد رفت.

معاون نظارت مجلس شورای با تاکید بر اینکه هوشیاری مردم با بصیرت ایران اسلامی به طور قطع انقلاب را مقابل دسیسه‌ها مصون می‌کند گفت: باید برای ارتقای بصیرت، آگاهی و شناخت در سطوح مختلف جامعه گام برداشته شود، تا از این رهگذر نظام مقابل توطئه‌ها و دسیسه‌های مختلف به معنای واقعی کلمه بیمه شود.