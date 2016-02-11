مردم مرزنشین آستارا ندای حمایت از انقلاب و رهبری سر دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم مرزنشین و شهیدپرور شهرستان آستارا صبح روز پنجشنبه ۲۲ بهمن ماه، با دل‌های گرم و صمیمی در راهپیمایی باشکوهی که توسط حضور آنها پرشور و نشاط شده بود، شرکت کردند.

با وجود سردی هوا مردم همیشه در صحنه آستارا قبل از ساعت اعلام شده برای آغاز راهپیمایی، دسته دسته از مسیرهای تعیین شده، خود را به محل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه آستارا رساندند تا در کنار همگدیگر شعارهای ضد استکباری «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسراییل» را سر دهند.

اقشار مختلف مردم این شهرستان مرزی که پیشاپیش آنها مسئولان شهرستان نیز حضور داشتند، نشان دادند که خواستار تداوم شعار اساسی «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» هستند.

حضور اتباع خارجی در میان راهپیمایان

در بین سیل خروشان جمعیت راهپیمایان در آستارا، دانشجویان، استادان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، کارمندان، کارگران، بسیجیان و گروهی از اتباع کشور مسلمان جمهوری آذربایجان، متحد و یکپارچه حضور داشتند.

شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل»، «مرگ بر منافق» و «مرگ بر ضد ولایت فقیه» در روز ۲۲ بهمن در فضای شهرستان مرزی بندر آستارا طنین‌انداز شده بود و بادکنک‌های رنگی و پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران جلوه‌ای از زیبایی راهپیمایی را به رخ می‌کشید.

همچنین انبوه پلاکاردهایی چون «ما مطیع رهبریم»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسراییل» و تمثال امام‌خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری شکوهی مضاعف به خیل انبوه جمعیت در خیابان امام‌خمینی(ره) آستارا داده بود.

در روز ۲۲ بهمن تنوع رنگ‌ها و نمادهای به کار رفته در شهرستان آستارا، فرصت گرانبهایی را برای عکاسان و تصویربرداران، دانشجویان عکاسی و سایر علاقمندان به وجود آورده بود.

در میان جمعیت حاضر در چهار راه امام‌خمینی(ره) آستارا مجموعه‌ای از سبز، سفید و قرمزپوشان، همچون نگینی جلب توجه می‌کرد و این مجموعة یکدست، دختران و پسران دانش‌آموز گروه سرود آموزش و پرورش آستارا بودند که برای خواندن سرودهای زیبای انقلابی روبروی جایگاه مستقر شده بودند.

حضور ۱۶ کاندیدای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان راهپیمایان به همراه هوادارانشان از جمله حاشیه‌های این راهپیمایی باشکوه بود.

انقلاب اسلامی تاثیرگذارترین رویداد تاریخی در چند قرن اخیر

فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا در اجتماع راهپیمایان یوم‌الله ۲۲ بهمن با اشاره به حضور حماسی مردم اظهار کرد: مردم در این روز نشان دادند که پشتیبان نظام ولایی و انقلاب هستند.

سیروس شفقی شرکت در این راهپیمایی را موجب شادی قلب رهبر انقلاب و خشنودی روح شهدا و امام راحل(ره) دانست و افزود: این حضور، عبادتی بزرگ در راستای تحکیم دین الهی بود.

وی انقلاب اسلامی ایران را اثرگذارترین رویداد تاریخی چند قرن اخیر در دنیا عنوان کرد و گفت: ثمرات داخلی و بین‌المللی انقلاب اسلامی ملت ایران، بی‌شمار است.

فرماندار آستارا با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل (ره)، اقتدار ایران اسلامی را نتیجه فکر، اندیشه و مدیریت امام راحل (ره) و ولایت مطلقه فقیه دانست و تصریح کرد: این دستاوردها موجب شده است که امروز زمینة هر تهدید علیه کشورمان از بین برود و تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

شفقی ۲۲ بهمن را به عنوان روز پیروزی ملت مسلمان ایران در مقابله با رژیم سلطنتی خواند و گفت: ملت مسلمان ایران پس از این پیروزی بزرگ با وجود جنگ و مشکلات اقتصادی با تکیه بر وحدت و رهبری امام راحل(ره) توانست به جایگاه‌های بلند علمی، سیاسی و اقتصادی دست یابد و استقلال واقعی را به دست آورد.

به گفته وی، انقلاب اسلامی در حال حاضر منشأ تحول جهانی شده است و هیچ چیز نمی‌تواند جلوی این تحول را بگیرد.

فرماندار آستارا الگو گرفتن دولت‌های اسلامی و غیراسلامی از مقاومت و پایداری مردم ایران را از اهداف انقلاب اسلامی ذکر کرد و افزود: انقلاب ایران سبب ایجاد استکبارستیزی در دنیا شد.

شفقی استبداد، خودکامگی و زیر پا گذاشتن احکام الهی را از عوامل شکست رژیم طاغوت عنوان و اظهار کرد: سرنگونی رژیم سلطنتی سبب قطع دست بیگانگان از غارت روزافزون سرمایه‌های ملی و منابع کشور شد.

وی با اشاره به توجه ویژه انقلاب اسلامی به مناطق محروم کشور تصریح کرد: مردم قبل از پیروزی انقلاب و در دوران رژیم پهلوی از بسیاری امکانات محروم بودند و پیشرفت‌های صورت گرفته در دوران بعد از انقلاب اسلامی به هیچ عنوان قابل قیاس با قبل از آن نیست.

فرماندار آستارا موفقیت‌های این شهرستان مرزنشین در زمینه‌های مختلف را در سایة وحدت و انسجام و همدلی مردم و مسئولان عنوان کرد و یادآور شد: در انتخابات امسال نیز با همت مردم و اجرای قانون شاهد نمایش یک رقابت سالم در این شهرستان همیشه در صحنة مرزنشین خواهیم بود.

وی دهة فجر بهترین و مناسب‌ترین زمان برای ارائه عملکردهای دولت دانست و گفت: وعده‌های داده شدة دولت در آستارا محقق شده و توسعة بندر تجاری آستارا و فاز دوم در مرحلة بهره‌برداری بوده و منطقه ویژه اقتصادی نیز در حال دریافت کد گمرکی است.

وی تصریح کرد: بیمارستان جدیدالاحداث آستارا تا سه ماه آینده برای تجهیز به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحویل داده خواهد شد.

در پایان این مراسم راهپیمایان با قرائت قطعنامه ای با آرمان های امام و انقلاب بیعت کردند.