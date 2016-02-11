مسئولان قدر مردم را بدانند/ نباید مردم در ادارات سرگردان باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی ظهر پنج شنبه در دیدار با مهدی چمران رییس شورای اسلامی شهر تهران و آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی از علمای برجسته تهران با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: مردم ایران اسلامی همواره در صحنه حضور داشته و به وظیفه خود عمل کردند.

امام جمعه ورامین افزود: باید از مردم مومن ایران اسلامی که در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر به صحنه آمدند و یار رهبری و انقلاب شدند، تشکر و قدردانی کرد.

وی ادامه داد: مسئولان و مدیران کشور باید قدر و ارزش مردم ایران را بدانند و با تمام توان برای خدمت رسانی به آنان در عرصه های مختلف بکوشند.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین با اشاره به حق بزرگ مردم بر مسئولان گفت: نباید مردم برای انجام امور خود در ادارات سرگردان شوند.

وی متذکر شد: مردم حق بزرگی بر گردن نظام اسلامی و انقلاب دارند و باید همه قدر این شکوه و شور مردم در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را بدانند.

محمودی تأکید کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران خدمات بزرگی به مردم ارائه شده که قابل مقایسه با قبل از پیروزی انقلاب نیست اما امروز مشکلاتی در کشور وجود دارد که مسئولان باید با جدیت برای حل آن بکوشند.