به گزارش خبرنگار مهر، مردم هرمزگان در سراسر این استان پهناور با حضور گسترده در راهپیمایی ۲۲ بهمن، سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.

اقشار مختلف مردم هرمزگان از شیعه و سنی با وحدت و اتحاد حضوری پرشور را در راهپیمایی ۲۲ بهمن رقم زدند.

هرمزگانی ها در کنار سواحل و آب های نیلگون خلیج فارس ضمن تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی بار دیگر پایبندی خود به آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی را اعلام کردند.

جاسم جادری استاندار هرمزگان در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن در بندرعباس با بیان اینکه استکبار جهانی باید بداند تا زمانی که ملت ایران در صحنه است توطئه های آنان خنثی می شود، عنوان کرد: خداوند متعال به ما وعده داده اگر صبر داشته باشیم، پیروز خواهیم شد و مردم ما نشان داده اند که اهل صبر و تحمل هستند و با وجود تمامی مشکلات و گرفتاری ها، هیچ وقت از اسلام و انقلاب دست برنداشته اند.

وی ادامه داد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشان داد که مردم ما اهل مبارزه و مذاکره، ایستادگی و مقاومت و صلح هستند.

استاندار هرمزگان افزود: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال حماسه ای فراموش نشدنی را رقم زدند و امیدواریم این حضور حماسی را در انتخابات هفتم اسفند نیز بار دیگر شکل دهند و مشارکت گسترده ای در انتخابات داشته باشند.

جادری از کاندیداهای انتخابات درخواست کرد با رعایت اخلاق اسلامی و قانون زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند و بیان داشت: عوامل اجرایی و ستاد انتخابات استان هرمزگان برای برگزاری انتخاباتی شکوهمند آمادگی لازم را دارند.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم مردم هرمزگان با مشارکت حداکثری و انتخاب نمایندگانی دلسوز، فداکار و کاردان حماسه ای دیگر را خلق کرده و شرایطی را فراهم کنند تا نام هرمزگان بر تارک ایران اسلامی بدرخشد.

در پایان نیز قطعنامه سراسری راهپیمایی ۲۲ بهمن ۹۴ قرائت شد.