به گزارش خبرنگار مهر، مردم همیشه در صحنه شهرستان های فردیس، نظرآباد، ساوجبلاغ، اشتهارد و طالقان در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن سنگ تمام گذاشتند.

مردم انقلابی شهرستان فردیس به منظور نمایش اقتدار ایران اسلامی و تجدید بیعت با آرمان های امام خمینی (ره)، نظام اسلامی و حمایت از مقام معظم رهبری با حضور گسترده و باشکوه خود جلوه های وحدت را به نمایش گذاشتد.

راهپیمایان فردیسی با سر دادن فریادهای مرگ بر آامریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر آل سعود، مرگ بر اسراییل، حسین حسین شعار ماست شهادت افتخار ماست بر پشتیبانی از منویات مقام معظم رهبری تاکید کردند.



و اما مردم ولایتمدار شهرستان ساوجبلاغ در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضوری پرشور یک بار دیگر حماسه خلق کردند مردم شهر های هشتگرد، شهر جدید هشتگرد، گلسار، چهارباغ، کوهسار و روستاهای شهرستان با حضور گسترده خود در راهپیمایی یکپارچه و همصدا پاسخی دندان شکن به تهدیدات استکبار جهانی و آمریکا دادند.

حجت الاسلام ناطقی امام جمعه شهرستان ساوجبلاغ با حضور در اجتماع راهپیمایان، ۲۲ بهمن را تجلی همبستگی و وحدت ملت ایران دانست و گفت: این حضور با شکوه نشانگر وفاداری ملت شریف ایران به نظام و ولایت است.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد که مردم آمده اند تا باری دیگر ثابت کنند پشتیبان انقلاب هستند.

مردم شهیدپرور نظرآباد، اشتهارد و طالقان که همواره در کنار ولایت و حافظ ارزش های انقلاب هستند، امروز نیز به صحنه آمدند تا انسجام و همبستگی خود را به رخ جهانیان بکشند.