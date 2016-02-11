عظمت و اقتدار ایران اسلامی در دنیا زبانزد است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم مجید زارع پیش از ظهر پنج شنبه در آئین ۲۲ بهمن مهدی‌شهری، با بیان اینکه آمریکایی‌ها در جریان توقیف شناور خود به دست قدرتمند نیروهای سپاه پاسداران ایران، خوار و ذلیل شدند، افزود: غیور مردان ایرانی با توقیف تفنگداران آمریکایی قدرت و عظمت نیروی نظامی ما را به رخ جهانیان کشاندند.

وی انقلاب اسلامی ایران را انقلابی فرهنگی و مردمی دانست و تصریح کرد: تغییر رژیم شاهنشاهی در ایران تنها هدف انقلاب اسلامی نبود بلکه انقلاب ما تمام معادلات بین‌المللی در شرق و غرب عالم را به هم زد.

فرمانده لشکر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را از ثمرات انقلاب ایران اسلامی دانست و تصریح کرد: استقرار نظام دینی مهمترین ثمره انقلاب بود.

زارع اشاره ای نیز به تحولات کشورهای اسلامی خصوصا در سوریه، یمن و عراق داشت و افزود: دشمنان اسلام برای به زانو در آوردن اسلام دست به اسلام حراسی و به خاک و خون کشیدن مردم مظلوم مسلمان می زنند و متاسفانه برخی کشورهای مسلمان منطقه نیز با آنها همراهی می کنند.

وی امنیت حال کشور را مدیون خون شهدا و درایت رهبری دانست و تاکید کرد: حضور قدرتمندانه نظامیان سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی با پشتوانه مردمی را مهمترین دلیل امنیت ایران در منطقه بحران‌زده خاورمیانه دانست.

ارشد نظامی ارتش جمهوری اسلامی ایران در استان سمنان اشاره ای هم به انتخابات سال جاری داشت و تصریح کرد: مردم ایران اسلامی در انتخابات هفتم اسفند نیز گوش به فرمان ولی‌فقیه خود پای صندوق های رای حاضر می شوند و حماسه ای دیگر خلق خواهند کرد.