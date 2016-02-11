اقتدار انقلاب اسلامی باعث اعتلای اسلام است

عبدالحی آخوند میرزاعلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) به ثمر نشست. حضرت امام با ایمان، اعتماد به نفس و اعتقادی که نسبت به ایستادگی مردم داشتند، این انقلاب را به پیروزی رساندند.

وی اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی بود که بازوی مسلح نداشت بلکه بازوی آن مردم بودند و امروز به درخت تناوری تبدیل شده است که ریشه بسیار زیادی دارد. درخت انقلاب با خون شهدا آبیاری شده است و همه ما مدیون شهدای عزیز هستیم که درخت تناور انقلاب را به ثمر نشاندند.

امام جمعه آق قلا خاطرنشان کرد: ما به عنوان کسانی که به انقلاب دل بسته ایم باید به نقشی که حضرت امام (ره) به عنوان رهبر کبیر انقلاب داشتند، توجه کنیم. امام خمینی(ره) توانست ما را از بحران ها عبور دهد و کشتی انقلاب را به ساحل آرامش و ثبات برساند.

وی انقلاب اسلامی ایران را یک حادثه بزرگ در تاریخ عنوان کرد و گفت: انقلاب ما انقلاب رهایی و آزادی انسان بود و نباید این مسئله بزرگ را به فراموشی سپرد. امروز وظیفه داریم تا ارزش انقلاب اسلامی را درک کنیم و از آن حفظ و حراست کنیم و در راه اعتلای آن قدم برداریم.

اعتلای انقلاب اسلامی، اعتلای اسلام است

آخوند میرزاعلی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اعتلای انقلاب اسلامی، اعتلای اسلام است و این اعتلا با همدلی، تفاهم و همفکری صمیمانه آحاد مردم و مذاهب اسلامی میسر خواهد شد. در این برهه از زمان دشمنان اسلام در تلاش اند تا با حمایت از گروهک های انحرافی، قدرت و عظمت اسلام و انقلاب اسلامی را متزلزل کنند.

وی گفت: با حمایت از انقلاب اسلامی و همراهی با فرمایشات مقام معظم رهبری می توانیم موفق و پیروز باشیم. آنچه برای ما مهم است، شناخت خود انقلاب است و باید بدانیم انقلاب اسلامی ایران چه اهدافی را دنبال می کرد.

وی اظهار کرد: شناخت ماهیت ارزش ها و اهداف انقلاب برای ما بسیار اهمیت دارد و روشن کردن مردم نسبت به آن وظیفه همه ماست تا این حادثه بزرگ که در انقلاب اسلامی رقم خورد، برای نسلهای بعد فراموش نشود و دچار بد فهمی قرار نگیرد.

امام جمعه آق قلا گفت: باید طوری عمل کنیم که مردم ما احساس امنیت داشته باشند و همه زمینه های عدالت عمومی و پیشرفت را در کشور ایجاد کنیم. اگر توانستیم در این راه قدم برداریم، به عنوان یک انقلابی راستین شناخته می شویم.

وی انقلاب اسلامی را انقلابی مقدس دانست و گفت: در این انقلاب خداوند نعمت بزرگی را به ما ارزانی داشت و رحمت و شفقت را در اختیار مردم ما قرار داد. مردم ما حضور امام خمینی(ره) را یک نعمت بزرگ می دانستند و برای همین نیز هر ساله مراسم را باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار می کنند.

آخوند میرزاعلی اظهار کرد: طبق گفته قرآن کریم، شکرگزاری از نعمت های خداوند باعث افزون شدن نعمت ها می شود. این نعمت بزرگ باعث شد تا آرامش و امنیت در سراسر کشور ایجاد شود و اهداف متعالی اسلام را به خوبی دنبال کند.

شرکت در انتخابات، حمایت قاطع از جمهوری اسلامی است

عبدالحی آخوند میرزاعلی به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: انتخابات به معنای عرصه صف آرایی در برابر دشمنان اسلام است. این عرصه مهم اقتدار ملت بزرگ اسلامی ایران را به جهانیان نشان خواهد داد و هرچه مردم مشارکت خوبی در این انتخابات داشته باشند، باعث سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: هر رای مردم که در صندوق های رای انداخته می شود، به منزله تیری بر قلب دشمنان اسلام مخصوصا شیطان بزرگ یعنی آمریکای جنایتکار است. مردم ما در انتخابات پیش رو باید حضوری آگاهانه و پرشور داشته باشند. با شرکت حداکثری خود در انتخابات، علاوه بر لبیک با رهبر انقلاب، حمایت قاطع خود را از جمهوری اسلامی ایران نشان می دهیم.

امام جمعه آق قلا بیان کرد: مردم ما باید افراد اصلح که دین دار و وفادار به اسلام هستند را انتخاب کنند. باید وحدت کلمه را تقویت کنیم و بر اتحاد و انسجام ملی بیافزاییم تا انتخاباتی باشکوه را داشته باشیم.

او در پایان گفت: مردم اهل تسنن و منطقه ترکمن صحرا همواره بر تقویت وحدت کلمه حرکت می کنند و همراه با سایر اقشار دیگر جامعه برای حفظ اتحاد ملی تلاش می کنند. شرکت در انتخابات به معنای تعیین سرنوشت مردم خواهد بود و وظیفه داریم تا در جهت تبلیغات منفی رسانه های غربی که همیشه قصد دارند تا انتخابات ما را کمتر جلوه دهند، مقابله کنیم.