نیازمند برجام اقتصادی برای حل مشکلات هستیم/معیشت مردم سیاسی نشود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف که به دعوت نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز به این شهر سفر کرده است، ظهر امروز طی سخنانی در مراسم پرشور راهپیمایی 22 بهمن شهر اهواز با بیان اینکه رفتار و نقشه های دشمن نشان می دهد که آن ها با سه روش در راه مبارزه با انقلاب حرکت کرده اند، ابراز داشت: دشمنان در اولین رفتار خود در پیش از پیروزی انقلاب به سمت تطمیع مردم و مبارزان رفتند به نحوی که وقتی رژیم منحوس پهلوی فشار و مبارزه مردم را دید و شاه خائن مشاهده کرد که مردم طاغوت را هدف قرار داده اند، به سمت آن رفت که با مردم کنار بیاید و آن ها را تطمیع کند. از این رو دولت ها و نخست وزیر ها را عوض کرد و قول و تعهد داد اما مردم ما دست از مبارزه بر نداشتند.

وی تصریح کرد: مردم با تمام وجود درک کرده بودند که باید روحیه مبارزه با استکبار جهانی و استبداد داخلی را داشته باشیم و به رژیم منحوس پهلوی پایان دهیم. از این رو مردم ما هرگز به این تطمیع ها اعتنایی نکرده و میدان مبارزه را طی کردند. تا جایی که ملت در اوج ناباوری آمریکا به رهبری امام (ره) به پیروزی رسید. آن هم در عصری که دنیا دو قطبی بود و هیچ کشوری در جهان وجود نداشت که تحت سیطره شوروی و یا آمریکا نباشد.

قالیباف تاکید کرد: شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» نیز نشان داد که اسلام به رهبری امام خمینی (ره) و بدون اتکا به شرق و غرب به میدان آمد و پیروز شد.

شهردار پایتخت در ادامه «تهدید» را دومین روش دشمنان برای مقابله با انقلاب توصیف کرد و گفت: بعد از پیروزی انقلاب منافقان خائن در خوزستان، گنبد، کردستان و ... مردم و مسئولان را تهدید کردند که این روش هم موثر واقع نشد. به همین جهت آن ها عمق جنایت را با آغاز جنگ تحمیلی شروع کردند.

وی تصریح کرد: مردم و شهدا پرچمدار افتخار بزرگی هستند که در این جنگ هشت ساله نابرابر، به پیروزی رسیدند و امروز نتیجه برکات دفاع مقدس را در منطقه می بینیم. از این روز تهدید آن ها نه تنها انقلاب اسلامی را تضعیف نکرد، بلکه دفاع مقدس را به نمادی از مقاومت، استقلال ملی و وحدت مردم در عرصه های مختلف تبدیل کرد.

قالیباف همچنین از روش «تحریف و تردید» به سومین روش دشمنان نام برد و عنوان کرد: دشمن در دهه 70 با تهاجم فرهنگی و تغییر در هویت جوانان کار خودش را آغاز کرد و مقام معظم رهبری نیز بارها با ادبیات مختلف بر این موضوع تاکید کردند، تا جایی که بحث تهاجم فرهنگی و ناتوی فرهنگی مطرح شد.

شهردار پایتخت به راه اندازی شبکه های رسانه ای، رادیویی و تلویزیونی مختلف از سوی دشمنان اشاره و تصریح کرد: ده ها شبکه تلویزیونی فارسی زبان را می بینید که هجمه عظیم تبلیغاتی خود را بر این ملت وارد می کنند. حتی آن ها به حدی پر رو هستند که به دنبال تطهیر رژیم منحوس، جلاد، خائن و بی عرضه پهلوی در افکار جوانان و جامعه ما هستند این در حالی است که آن هایی که در زمان رژیم گذشته بودند، دیدند که این رژیم چه ظلم و جنایتی را انجام داد.

دشمنان به دنبال افزایش اختلافات در جامعه و ناامیدی مردم نسبت به آینده هستند

به گفته قالیباف دشمنان در تلاش هستند تا زحمات و نتایج مثبت انقلاب اسلامی شامل پیشرفت های علمی، پزشکی، دفاعی، صنعتی و افتخارات دیگر این ملت را در نزد مردم کوچک جلوه داده و مشکلات موجود را در نزد مردم بسیار بزرگ مطرح کنند.

وی با بیان این نکته که دشمنان به دنبال افزایش اختلافات در جامعه هستند تا مردم و خصوصا جوانان را نسبت به آینده خودشان ناامید کنند، ابراز داشت: حتی نظام سلطه و استکبار جهانی به حدی پر رو است که تلاش دارد خودش را به عنوان خیرخواه ملت ما نشان دهد. این در حالی است که آمریکا جنایتکاری است که از ابتدای قرن بیستم تا کنون در هر مقطعی در برخورد با ملت ما، در حمایت از رژیم های سفاک ظاهر شده و دست او همیشه به خون این ملت آلوده بوده و منابع این ملت را به چپاول می برده است، اما امروز در این مقطع از زمان همین آمریکایی ها و انگلیس خائن تلاش دارند تا نشان دهند که خیر شما ملت را می خواهیم. از این رو به دنبال تحریف کردن واقعیت های جامعه هستند و می خواهند این فشار را وارد کنند.

ایجاد تردید در ذهن ملت، هدف اصلی دشمنان به منظور تحریف واقعیت ها

قالیباف ایجاد تردید در ذهن و باورهای ملت و مسئولان ما را هدف اصلی دشمنان به منظور تحریف واقعیت ها عنوان کرد و گفت: استقلال کشور، اسلامیت در جامعه، استقرار حکومت سیاسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظام ولایی، جمهوریت نظام و آزادی در جامعه از مهم ترین دستاوردهایی است که تا به امروز در انقلاب اسلامی داشته ایم. در این شرایط ما از امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری، فرهنگ قرآنی و اهل بیت (ع) و با تحلیل مسایل سیاسی روز در سطح جهانی، منطقه ای و سیاست داخلی این موضوع را فهم می کنیم که آنچه به استقلال، اسلامیت، جمهوریت و آزادی ما معنا بخشیده، مبارزه با استکبار جهانی است.

وی با بیان اینکه همه تلاش آمریکا بر این است که روحیه مبارزه با استکبار را از جامعه و مسئولان ما بگیرد»، گفت: اگر آمریکا موفق شود روحیه مبارزه را از مردم و مسئولان بگیرد، شک نکنید استقلال، جمهوریت، اسلامیت و آزادی را از ما خواهد گرفت. اینجا مرز تفکیک انقلاب و ضد انقلاب است و آن هایی که در مسیر مبارزه با انقلاب اسلامی هستند بر این موضوع تاکید کرد.

قالیباف تصریح کرد: ما امروز با موضوع هسته ای روبرو هستیم و یک روز دیگر ما را با موضوعات موشکی روبرو می کنند. این در حالی است که همه این موارد بهانه است. اگر موضوع هسته ای حل شد به این معنی نیست که دشمنی آمریکا با ما تمام شده است چرا که آمریکا بعد از بحث هسته ای، بحث موشکی را مطرح کرده است. بنابر این حرف آخر آنها با ما این است که دست از مبارزه بردارید.

شهردار پایتخت همچنین عنوان داشت: همینطور که امام خمینی (ره) فرمودند، موضع ما دفاع از مظلوم، عزت جامعه اسلامی و احیای مجدد اسلام در این مقطع برای جامعه اسلامی و مسلمانان است. بنابر این روحیه مبارزه وجود دارد و باید تلاش کنیم که این روحیه را در جامعه زنده نگه داریم.

اگر در مرز «جولان» نباشیم باید در «جلولا» با دشمنان بجنگیم

وی به ابعاد مختلف مبارزه در سطح جهانی، منطقه ای و داخلی اشاره و تاکید کرد: مبارزه در سطح منطقه ای، حمایت از کشورهای اسلامی است تا با قدرت خود اجازه ندهیم آمریکا در خاورمیانه نفوذ پیدا کند. در این میان هم باید از مردم و هم از از امنیت ملی خودمان دفاع کنیم . اگر شهدای مدافعان حرم نباشند و ما در مرز جولان در جنوب سوریه نباشیم، مطمئن باشید که صهیونیست ها و ضد انقلاب در مرزهای غربی ما و در جلولا سراغ ما خواهند آمد، چرا که آن ها دست از سر ما بر نمی دارند و ما نیز باید محکم بایستیم.

قالیباف شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» را بسیار نادرست دانست و گفت: امروز می بینید آن شعار به تمام معنا یک شعار آمریکایی بود. وقتی می گوییم نه غزه، نه لبنان یعنی در جامعه اسلامی، اسلامیت را قبول نداریم و اگر در بقیه دنیا هر جنایتی انجام دهند، ما کاری به آن ها نداریم و به فکر خودمان هستیم. کجای اسلام، انقلاب و فرهنگ قرآنی این اجازه را به ما می دهد؟

وی افزود: در این شعار حتی جانم فدای ایران هم غلط است چون آن هایی که غزه و لبنان را نمی خواهند، ایران را هم نمی خواهند و نشان داده است که از ایران هم دفاع نکردند، اما در مقابل آن هایی که گفتند هم غزه، هم لبنان، جانم فدای ایران هم در دفاع مقدس شهید شدند و هم امروز در دفاع از مسلمانان شهید می دهند.

اگر مشکلات اقتصادی را حل نکنیم، آب در آسیاب دشمن ریخته ایم

فرمانده لشکر 5 نصر در دوران دفاع مقدس در ادامه به ابعاد مبارزه با استکبار جهانی در عرصه داخلی اشاره و ابراز کرد: باید بدانیم بیکاری جوانان، فقر در جامعه، نابرابری اجتماعی، بی عدالتی، مشکلات اقتصادی، آسیب های اجتماعی و هر نوع نا کارآمدی که باعث ایجاد مشکلات برای مردم ما می شود هم به نوعی بستر تحقق خواسته های دشمن است و این هم خطری برای ما به شمار می رود.

وی بر ضرورت حل مشکلات اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: همانطور که برجامی برای حل مشکلات هسته ای درست شد، امروز نیازمند برجام اقتصادی برای حل مشکلات همه خانواده ها و خصوصا جوانان هستیم تا بتواند در زندگی مردم تجلی پیدا کند. اگر به هر دلیلی این مشکلات را حل نکنیم، یقین بدانید آب در آسیاب دشمن ریخته و بستر را برای حضور دشمن فراهم کرده ایم از این رو حل مشکلات اقتصادی کشور یک امر ملی است.

مقابله با آسیب های اجتماعی و فقر عین مبارزه با استکبار جهانی است

قالیباف در ادامه اظهار کرد: در سرزمین خون و افتخار به همه مردم، احزاب و گروه ها عرض می کنم که حل مشکلات اقتصادی کشور همانند حل مشکل هسته ای است و کسی نباید با معیشت مردم رفتار سیاسی کند. هر سلیقه و نگاهی که داریم باید مشکل اقتصادی را مشکل ملی بدانیم و بر اساس تدابیر مقام معظم رهبری و رویکرد اقتصاد مقاومتی دست به دست هم دهیم تا به معیشت مردم و جوانان رسیدگی کرده و آسیب های اجتماعی و فقر را از این جامعه دور کنیم تا مردم بهتر زندگی کنند. این عین مبارزه با استکبار جهانی و بزرگترین مجاهدت به شمار می رود، همانند مجاهدتی که جوانان در دوران دفاع مقدس انجام دادند.

وی با بیان این که دشمنان کور خوانده اند که بخواهند به ما نشان دهند برای حل مشکلات اقتصادی باید دست از مبارزه با آمریکا برداریم، گفت: این ملت از 15 خرداد 42 تا امروز نشان داده است که هرگز تسلیم استکبار جهانی نمی شود. با همین روحیه مبارزه با استکبار جهانی نیز برای تحقق کامل مبارزه در محیط داخلی کشور تلاش می کنیم .

شهردار پایتخت ادامه داد: باید با تلاش مضاعف برای کارآمدی دین در اداره امور جامعه همت کنیم و به جوانان نشان دهیم که اگر در سایه اسلام، باورها و آرمان های انقلاب حرکت کنیم می توانیم در بعد مادی و معنوی بهترین زندگی، جامعه و کشور را داشته باشیم.

در انتخابات به کسانی رای دهیم که روحیه استکبارستیزی در کنار خدمت صادقانه برای حل مشکلات را داشته باشند

قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات پیش رو نیز اشاره و تاکید کرد: وقتی چهار رکن اسلامیت، جمهوریت، استقلال و آزادی جامعه را مد نظر قرار دهیم، یکی از بحث های مهم، مردم سالاری دینی در جامعه ما است.

وی انتخابات خبرگان را بسیار مهم، کلیدی و حیاتی توصیف کرد و گفت: البته انتخابات خبرگان از جهت ماهیتی با دیگر انتخابات ها متفاوت است و از آن جنس مسایل صرف سیاسی خاص به شمار می رود. این انتخابات شئونات خودش را دارد و مجلس خبرگان نیز اسلامیت نظام و تداوم نظام ولایی در این کشور را ضمانت می کند. انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز قطعا برای حل مشکلات اقتصادی ما نقش جدی و اساسی دارد، از این رو امیدوارم همه در انتخابات اسفند ماه حضور پیدا کنیم چرا که این جمهوریت و مردم سالاری را در کشور ضمانت می کند.

شهردار کلانشهر تهران تاکید کرد: شرط اول حضور همه ما در پای صندوق های رای است و شرط دوم این است که دقت کنیم به کسانی رای دهیم و افرادی را انتخاب کنیم که روحیه استکبارستیزی در کنار خدمت صادقانه برای حل مشکلات مردم را داشته باشند و این را وظیفه دینی و انقلابی خودشان بدانند.

همچنین در ابتدای سخنان خود ضمن ابراز خرسندی از حضور در جمع پر شور مردم اهواز، تاکید کرد: از اینکه توفیق پیدا کردم تا به دعوت نماینده ولی فقیه و امام جمعه اهواز در جمع مردم خونگرم، غیور، شهید پرور و عشایر عرب، لر و بختیاری در استان خوزستان حضور پیدا کرده ام، خداوند را شاکرم.

وی در ادامه تصریح کرد: افتخار می کنم که آغاز دوران جوانی را در سرزمین خوزستان و روستاهای اطراف اهواز، در کنار شما شروع کردم و شجاعت و رشادت های زنان و مردان غیور این استان در دوران دفاع مقدس را دیدم. در حوادثی که دشمنان برای جهان اسلام – اعم از شیعه و سنی – ایجاد کرده اند نیز مردم استان خوزستان بیشترین کمک را به مسلمانان منطقه می کنند که این نشان از روحیه مردم این استان و محب اهل بیت بودن آنان است.

این فرمانده دوران دفاع مقدس همچنین راهپیمایی روز 22 بهمن ماه را بیعتی مجدد با امام (ره)، شهدا، مقام معظم رهبری و تمامی آرمان های انقلاب اسلامی خواند.