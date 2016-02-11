ورود عربستان به یمن خودزنی است/ جایگاه ایران در منطقه حفظ شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن ماه اظهار کرد: خداوند را شاکریم که به ملت بزرگ ایران بیش از سه دهه توفیق خلق حماسه ای بزرگ، جاودان، تاریخ ساز و ماندگار لطف فرموده است.

وی افزود: ملت بزرگ ایران با برافراشتن پرچم بلند انقلاب اسلامی حرکت تاریخ معاصر را جهت داد و صدای حق طلبی را در عصر ظلمت و تباهی، فساد و جهالت بلند کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: صدای ملت ایران صدای خداپرستی و خوب بودن و خوب زیستن، صدای حق طلبی و دفاع از مظلوم، صدای مبارزه با ظلم و فساد است و امروز نزدیک به چهار دهه و دو نسل تمام بار سنگین یک جهاد بزرگ را بر دوش کشیده است.

وی گفت: ملت ما امروز جز نصرت چیز دیگری را ندیده و جز مقاومت و پایداری محصول دیگری را نمی چشد و اگر برای خداوند قیام کردید گام هایتان استوار خواهد شد و خداوند سربازانش را به کمک شما خواهد فرستاد.

وزیر دادگستری ادامه داد: علیرغم همه تحریم ها و فشارها امروز ملت ایران غیر از احساس عزت، غرور و افتخار ملی احساسی دیگر را ندارد و دشمنان ما نیز اعتراف کرده اند که ملت ایران بزرگ و صاحب فرهنگ و تمدن است و ملتی مقاوم هستید که از تهدید نمی ترسید و از تحریم جا نمی زنید و فریب نمی خورید و نفوذناپذیر هستید.

وی گفت: حضور هیئت های مختلف در ایران قبل از هر قرداد و توافق و انجام کار و دادوستد یک پیام روشن دارند و آن این است که ما جایگاه ملت ایران را درک کرده ایم و واقعیت ملت ایران را شناخته ایم و قدرت ملت ایران را قبول داریم و ما نقش آفرینی ملت ایران را در مسائل منطقه ای و بین المللی پذیرفته ایم و این اولین حرفشان است.

پشیمانی سردمداران تحریم علیه ایران

وی گفت: وقتی روحانی به ایتالیا و فرانسه برای مذاکره رفت همه رفتارشان یک پیامدروشن داشت که سردمداران تحریم و فشار علیه ملت ایران پشیمانند و حرف های یاوه ی خود را زیر پا گذاشته اند و له کرده اند و خود با دست خود قطنامه های تحریم را پاره کردند نه اینکه ما ادعا کنیم و نه اینکه ما شعارش را بدهیم و فهمیدند در برابر این ملت قطعنامه صادر کردن کارساز نیست.

حجت الاسلام پورمحمدی افزود: تحریم کردند تا قدرت اقتصادی شما را تضعیف کنند اما خودشان بزرگترین قراردادهای اقتصادی را پیشنهاد می دهند و اگر شما قابلیت انجام معاملات بزرگ اقتصادی بزرگ را نداشته باشید این پیشنهادها داده نمی شود و این یعنی اقتصاد ایران تحت فشار تحریم شکسته و خم نشد و آسیب جدی ندید و این اقتصاد با قدرت ایستاد و این ملت ظرفیت خود را حفظ کرد.

مذاکرات هسته ای دستاورد ملت و انقلاب است

وی بیان کرد: دولت یک حرف روشن دارد و این همه موفقیت و دستاورد از آن دولت نیست و از چند مذاکره کننده و مسئول نیست و این دستاورد از یک تاریخ و ملت بزرگ و یک انقلاب است.

وزیر دادگستری ابراز داشت: وقتی مذکره کننده و مسئول و مقامات پشت سر شما ملت بزرگ و قهرمان را می گیرد و پشت سرش یک تاریخ و انقلاب بزرگ است و وقتی یک رهبر فرهیخته و هوشمند و استوار و قاطع سایه حمایت و مدیرتشان را بر آن انداخته اند و پشتیبانی می کنند، مسئولی که هنرمند و هوشمند باشد باید این قدرت و ظرفیت ملت را نشان دهد.

وی افزود: ما از خود توان و هنر نداریم؛ هنر و قدرت و شکوه و عزت از آن ملت است و من مسئول اگر هنرمند و هوشمند هستم باید قدرت ارائه توان و ظرفیت شما را داشته باشم و اکنون تنها مختصری انجام شده و ما فکر می کنیم که ملت ایران بیش از این ها قدرت و ظرفیت دارد و بیش از این ها باید کار کرد.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: امروز انقلاب اسلامی بعد از ۳۷ سال شاهد دستاوردهای بزرگی در عرصه های مختلف است و این حرفها که ما می گوییم به معنای این نیست مشکلی در کشور نیست بلکه می دانیم در کشور ضعف و کمبود، اشتباه و غلفت وجود دارد.

وی همچنین افزود: صادقانه باید اذعان کنیم که برخی اشتباهات متاسفانه است ولیکن از دستاوردهای بزرگی که با توان شما ملت و عنایت خداوند نصیب ملت بزرگ انقلاب اسلامی ایران شده است نباید غافل بود و مهم این است که ملت ها عنایات و تفضلات الهی و موفقیت ها و دستاوردهای خود را خوب ببینند.

ایران جز رده های برتر فارغ التحصیلان مهندسی دنیاست

حجت الاسلام پور محمدی ابراز کرد: امروز ایران پیشتاز در منطقه در عرصه علمی و صنعتی است و یکی از دلایل موفقیتی که بسیاری از کشورها و گروه های حساس روی کشور ما محاسبه کرده اند این است که می گویند میزان فارغ التحصیلان مهندسی ایران جزو بالاترین نرخ های جهانی است.

وی با بیان اینکه خیلی از تحریم ها از سال ۸۳ شروع شده است و فایناس و وام بین المللی از سال ۸۳ نداشتیم، گفت: در ۸۴ و ۸۵ تحریم ها تشدید و از سال ۹۰ به بعد تحریم ها فراگیر شد و با همه این حرف ها یک ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شد و فضای تورمی که به شدت داشت اوج می گرفت کنترل و مهار شد.

نبض اقتصادی جامعه متلاشی نشده است

وزیر دادگستری ادامه داد: مشکل برای مردم بوده و امروز هم هست و هنوز هم گرانی داریم ولی نبض اقتصادی جامعه متلاشی نشده است و همین استان کرمان که در اوج تحریم به سر می بریم این دهه فجر ۵۵۳ پروژه بیش از سه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان تکمیل و افتتاح شد و هم اکنون بیش از سه هزار میلیارد تومان پروژه در شهر کرمان در حال اجراست.

وی گفت: جالب است که آقای ظریف در مذاکره ای با کری گفت که به قول خودتان تحریم شما فلج کننده است و می خواهید ما را از پای در بیاورید و این در حالی است که ما در اوج تحریم طرح تحول سلامت را در کشور اجرا کردیم و طرحی که پرخرج و هزینه بر است و این در حالیست که رئیس جمهور آمریکا وقتی می خواست رای بیاورد به ملت آمریکا گفت که من نظام سلامت آمریکا را که مشکل دارد را احیا می کنم و سلامت عمومی را پشتبیانی می کنم و طرح مهمی که سبب موفقیت رییس جمهور آمریکا در مسابقات انتخابات ریاست جمهوری بود عمل نشد ولی ما با تحریم و محاصره این طرح را با موفقیت دیدید که اجرا کردیم.

وی در ادامه ابراز داشت: آنچه در این مذاکرات جلو رفتیم حتما به نفع ملت ایران است و غیر از خطراتی که پشت سر گذاشتیم دستاوردها هم قابل توجه است و اما آن ها به امید امتیازات دیگری بودند و امتیازات منطقه ای می خواستند و امتیاز را در سوریه، عراق، لبنان و فلسطین و یمن و جاهای دیگر می خواستند و فکر می کردند اگر اینجا امتیاز دهند ما در آنجا کوتاه خواهیم آمد و الان احساس می کنند که ظاهرا رودست خورده اند.

وی همچنین بیان داشت: مقام معظم رهبری با هوشمندی از روز اول مذاکره فرمودند که هیچ حرف دیگری غیر از هسته ای در مذاکره نباید بیاید که تنها یک اختلاف در خصوص انرژی هسته ای با مستکبرین و ظالمین داریم که می خواهیم این بحث را به اتمام برسانیم و هر اطمینانی که می شود باید به اینان داد.

حجت الاسلام پورمحدی با طرح این سوال که مگر ما دارای بمب هسته ای هستیم که در سوریه و منطقه لنگر محور توازن هستیم؟ افزود: به هر حال استراتژی دفاعی ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بر اساس بمب اتمی شکل نگرفته است و ما دنبال بمب نیستیم.

جایگاه ایران در منطقه حفظ شده است

وی ادامه داد: این تدبیر هوشمندانه رهبری سبب شد که تیم مذاکره کننده در موضوع هسته ای متمرکز شد و خوشبختانه دستاوردهای ارزنده در هسته ای و بحث منطقه ای و جایگاه منطقه ای ما با قدرت حفظ شد و امروز می بینند ما بیش از گذشته در حال نقش آفرینی هستیم.

وزیر دادگستری تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی حرفش را در عراق محکمتر می زند و تا قبل از این شمشیر تحریم، تهدید و جنگ بالای سر ملت ایران بود و شاید کسی وحشت به آن دست می داد که اگر به مردم مظلومی در جایی کمک کنیم شابد به ما فشار وارد کنند و اذیت کنند اما امروز ملت ما آن تهدید را کنار زده و فشار تهدید جنگ را هم گوشه ای انداخته است و امروز با قدرت و جسارت بیشتر و با عملیات وسیع تر می تواند در صحنه حضور پیدا کند و حضور پیدا کرده است.

وی افزود: اینک می بینیم دشمنان ذلیل و خوار منطقه ای و ضد مسلمان ها و ضد اسلام ها و این نظام های ضد اسلامی اشرافی – سلطنتی و ظالم، داعش و وهابیت و ... که در مرکز اسلام خیمه زده اند و صریحا به جنگ اسلام آمده اند و دار و ندارشان را در میدان گذاشته اند.

ورود عربستان به یمن خودزنی است

وی تهدیدهای انتحاری عربستان و اینکه می گوید با نیروی زمینی وارد سوریه خواهم شد هیچ دانست و گفت: اگر عربستان عرضه داشت خودش را جمع می کرد و عربستان کشوری است که نزدیک یک سال است در یمن درگیر هست و با یک ملت مظلوم یمن نمی تواند پیشروی کند و این خودزنی و عملیات انتحاری است و این از روی ناچاری است و راهی پیش روی خود نمی بیند و دار و ندارش را میدان آورده است.

وزیر دادگستری همچنین ابراز داشت: تردید نکنید در بسیاری از این رفت و آمدها و مذاکرات و قراردادها بیش از پیش بینی های خود ما طرف های مقابل میل و رغبت نشان می دهند.

وی افزود: رئیس جمهور اعلام کرده که هر تیم مذاکره کننده که می آید باید به تولید داخلی و افزایش فن آوری و سوم به ایجاد اشتغال به خصوص برای جوانان علی الخصوص جوانان تحصیل کرده، صادرات و در کل افزایش ثروت ملی و افزایش درآمد سرانه ملی فکر کنید و این یک مبنا در مذاکرات و پیگیری های ما به شمار می رود.

حجت الاسلام پورمحمدی گفت: یک مبنایی را داریم دنبال می کنیم که دقیقا در راستای اقتصاد مقاومتی معنا می دهد و ما با دنیا کار و حرف داریم و باید تکنولوژی و فناوری را جلو ببریم و بازار می خواهیم؛ برخی کالا را نداریم و این دادوستد باید به صورت جدی انجام گیرد و اما باید جایگاه خود را حفظ کنیم.

وارد برجام دوم شده ایم

وی ادامه داد: آنچه که ما در آن قرار داریم گذشت از یک عقبه سخت به لطف خداوند بوده است و از یک مرحله آن به خوبی عبور کرده ایم که به تعبیر ریاست جمهوری برجام یک بوده است و الان وارد برجام دوم شده ایم و برنامه جامع همکاری ملی است و اکنون نوبت به جهاد اکبر رسیده است.

وزیر دادگستری افزود: همه با هم همانطور که با یک صدا برجام را در مقابل دشمن به نتیجه رساندیم با هم در تحول داخلی و اجتماعی و فرهنگی گام برداریم و این ها همان جهاد اکبر را می خواهد و با هم باید از هواها و نفسیات و دعواهای جاهلانه و بگومگوهای بی ارزش بگذریم.

وی همچنین گفت: باید با یک صدا و یک آرمان یک ایده جلوی خودمان بگذاریم و حرکت کنیم چرا که خداوند وعده نصرت داده است.

حجت الاسلام پورمحمدی یکی از میدان های بزرگ وحدت و اقتدار ملی و شکوه ملی را انتخابات نام برد و گفت: انتخابات به معنای تجمیع اراده ملی در یک کشور است.

افراد صالح و صادق را برای مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم

وی افزود: امام خمینی (ره) میزان را رای ملت دانست و مردم سالاری و احترام به مردم و رای مردم را به ما یاد داد و مقام معظم رهبری فرموده اند انتخابات و رای مردم حق الناس است و حقوق شهروندی و مردم حق الناس است و این ها آرمان های امام و ملت بوده است.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: بی شک یکی از پایه های اقتدار، ثبات، پیشرفت و تکامل ملت ما مراحل مختلف انتخاباتی تا به امروز بوده است و آنچه در انتخابات مهم است اصل آن حضور جامع، پیوسته و آگاهانه ملت است.

وی افزود: رهبری آنانکه نظام را هم قبول ندارند را دعوت به حضور در انتخابات کرد و حضور در انتخابات یعنی یک پرچم عزت و یک کل و یک امتیاز دادن برای بقا و اقتدار و امتداد نظام.

وزیر دادگستری عنوان کرد: انتخابات تعیین کننده است و باید حواسمان را جمع کنیم و خوب و اصلح ها را انتخاب کنیم و صادق ها و شناخته شده ها و وفادار بر پیمان ها و آن ها که سوابق روشن دارند را انتخاب کنیم.