حضور حداکثری در انتخابات پایه های نظام را مستحکم تر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید نبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، از انگیزه و نیت الهی و مکتب محوری بودن انقلاب به عنوان رمز بقای انقلاب اسلامی ایران یاد کرد و افزود: تا زمانی که این شاخصه که در انقلاب اسلامی وجود داشته باشد این انقلاب پا برجا خواهد بود.

وی با بیان اینکه امروز مرزهای کشور گسترده شده است، اظهار کرد: امروز ما با استکبار هم مرز هستیم و خیمه گاه مرزهای ما در سایر کشورهای مسلمانان همچون عراق و سوریه گسترده شده است و اگر شهادت شهیدان مدافع حرم نیود امروز باید در مرکز کشور به جنگ با اسرائیل می پرداختیم.

موسوی فرد به حضور پرشور مردم خرمشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال اشاره کرد و گفت: امروز با حضور حداکثری خود ثابت کردیم که همچنان حرف اول را می زنیم و خار چشم دشمنان هستیم.

امام جمعه خرمشهر در ادامه به بحث انتخابات اشاره و تاکید کرد: حضور حداکثری سر صندوق های رای با هر تفکر و انگیزه، از مطالبات رهبری است چرا که پایه های نظام را مستحکم تر می کند.

وی انتخابات پیش رو را دو انتخابات مهم و سرنوشت ساز خواند و افزود: انتخابات مجلس خبرگان از اهمیت بیشتری برخوردار است چرا که پس از ۳۷ سال تمام تلاش های دشمنان خارجی و داخلی رخنه در مجلس خبرگان برای فروپاشی انقلاب است.

امام جمعه خرمشهر همچنین به انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت و با تاکید بر اینکه در انتخاب مجلس در خرمشهر هیچگونه دخالتی ندارد، ۱۰ مشخصه برای گزینش فرد اصلح را برشمرد.

موسوی فرد با بیان اینکه فرد اصلح در انتخابات باید به دنبال به کارگیری افراد مومن و متدین و انقلابی برای مشاغل مختلف باشد نه اینکه آنها را از دور خارج کند، به برشماری باید ها و نباید های یک فرد اصلح پرداخت و گفت: فرد اصلح نباید عملکرد دیگران را به نام خود مصادره کند و کار دیگر را با بنر در سطح شهر به نام خود ثبت کند.

وی در بخش پایانی سخنان خود با مخاطب قرار دادن سران سه قوه و مسئولان عالی نظام اظهار کرد: مردم امروز با حضور حداکثری خود پایه های مستحکم نظام را مستحکم تر کردند و در مقابل مسئولان وظیفه دارند که مطالبات این مردم که اهمیت دادن به فرهنگ ناب اسلامی و محقق شدن قوانین اسلامی و همچنین عملی کردن مطالبات مردم است را به جا آورند.

امام جمعه خرمشهر ایجاد زمینه اشتغال را با توجه به آمار بیکاری در خرمشهر مهمترین مطالبه مردم این شهر اعلام کرد.