دشمن در جهت تضعیف دولت و اختلافات قومی برآمده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی به عنوان سخنران در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در جمع مردم شهرستان قوچان با اشاره به تحقق نصرت الهی اظهار داشت: روز تحقق وعده الهی یوم الله نامیده شده است که یادآوری پیروزی حق بر باطل و نصرت حق تعالی هست و نباید به فراموش سپرده شود.

وی مقاومت را شرط پیروزی وعده الهی دانست و عنوان کرد: مقاومت در برابر فشارهای اقتصادی، تهدیدهای توطئه داخلی وخارجی ودسیسه های دشمن وعده نصرت الهی را برمومنین تحقق می بخشد.

وی افزود: روزی که با دست خالی ملتی براستکبار و ایادی آن پیروز می شود که خداوند متعال هیچ قوم وپیامبری را بدون رهبری الهی امر به قیام نکرده هست.

امام جمعه قوچان شخصیت امام را یکی از مصادیق بارز رهبری الهی دانست وگفت: رهبری پیامبرگونه امام سبب نجات این ملت از طاغوت شد که خداوند متعال پیامبران ورهبران الهی را برامت های آن پیروز می گرداند.

طباطبایی به حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی تاکید کرد و گفت: خداوند از باطل وطاغوت تعبیر به ظلمت وستمگر کرده است و چه ظلمتی بالاتر از رژیم طاغوت که عزت وشرافت خود را فدای وابستگی ، بی بندوباری،بی عفتی، دوری از خداوند متعال وعقب ماندگی کرد.

وی حرکت، مقاومت وعزت را مرهون ولایت فقیه دانست و گفت: ولایت فقیه رکن مطلق نظام اسلامی است که با لطف عنایت الهی سبب شده کشورهای منطقه چشم امیدشان به ما باشد بنابراین نباید تسلیم استکبار شد.

طباطبایی تاکید کرد: تلاش دشمن درجهت نفوذ مجدد برسیطره کشور ودستگاه های اجرایی است.

امام جمعه قوچان یادآور شد: امروز در پیشگاه الهی رهبر معظم انقلاب نائب امام زمان است که اگر کسی عهد با رهبری را بشکند درواقع با امام زمان عهد خود را شکسته است.

سخنران مراسم راهپیمایی۲۲ بهمن ماه شهرستان قوچان به تلاش دشمن در جهت تضعیف دولت و اختلافات قومی افزود: دشمن در جهت تضعیف دولت و اختلافات قومی قدم بر می دارد که همه باید بدانیم تضعیف دولت سبب تضعیف نظام واختلافات قومی نیز باعث فتنه های جدید خواهد شد لذا همه باید در جهت همدلی وهمزبانی حرکت کنیم.

وی بیان کرد: دشمن شناسی،عدم اعتماد به دشمن وحضور مردم در صحنه ها فصل الخطاب است و هر شخصی در نظام اسلامی مسئولیتی دارد خود را مدیون حضور، فداکاری و حق شناسی مردم بداند.

طباطبایی در بخش پایانی سخنان صیانت از آرای مردم وبی طرفی توسط مسئولان تاکید و گفت: انتخابات هفتم اسفند ماه با مشارکت حداکثری و درمسیر طبیعی خودش برگزار می شود و در این انتخابات حق با مردم بوده و هیچ فردی به غیر از مجاری قانونی تعریف شده حق دخالت در آن را ندارد.