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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۳۴

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر:

پیروزی انقلاب اسلامی حاصل وفاداری مردم به ولایت بود

پیروزی انقلاب اسلامی حاصل وفاداری مردم به ولایت بود

شهرری-نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر گفت: پیروزی انقلاب اسلامی حاصل وفاداری مردم به ولایت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحظین معزی در اجتماع باشکوه راهپیمایان شهرستان ری با گرامیداشت دهه مبارک فجر و سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران با ایستادگی ملت ایران وپشتیبانی از ولایت و امام تحقق پیدا کرد.

نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران افزود: ۲۲ بهمن یادآوری شهامت و شهادت طلبی ملت ایران است و با گذشت بیش از ۳۷ سال همچنان سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، باشکوه و باعظمت برگزار می شود.

وی با اشاره به این نکته که ۲۲ بهمن حاوی پیام های روشنی است، ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی، ملت ایران به سوی روشنایی حرکت کردند.

معزی روز ۲۲ بهمن را روز عزت ملت ایران دانست و اضافه کرد: روز ۲۲ بهمن روز رهاشدن ملت ایران از نظام شاهنشاهی و روز عزت و اقتدار و شهامت ملت ایران است.

وی تأکید کرد: ملت ایران با پیروزی در ۲۲ بهمن توانستند از ستم ستمکاران و سلطه گران رهایی پیدا کنند و به همین خاطر سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، روز بزرگ و باعظمتی است.

معزی گفت: در دوران ستمشاهی، ۵۰ هزار مستشار به تحقیر ملت ایران می پرداختند و به همین خاطر پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به معنای سقوط نظام استکباری در ایران بود.

وی یادآور شد: هنوز آمریکا با گذشت بیش از ۳۷ سال باور ندارد که استکبار در ایران سقوط کرده اما این امر یک واقعیت انکار ناپذیر است.

کد مطلب 3049986

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