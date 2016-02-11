حضورمردم در راهپیمایی۲۲ بهمن جلوه ای از همدلی و همزبانی است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع راهپیمایان ۲۲ بهمن شهر یاسوج گفت: حضور پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بیانگر وفاداری آنها به آرمان های انقلاب، نظام و رهبری است.

وی افزود: اقشار مختلف مردم، عشایر دلاور، زنان و مردان و مسئولان اجرایی با نمایش جلوه ای بی بدیل در این راهپیمایی با وحدت، همدلی و همزبانی بار دیگر وفاداری خود را به آرمان های انقلاب اسلامی با وجود بارش برف شدید ابراز کردند.

خادمی از حضور حماسی مردم شهید پرور و ولایتمدار استان، قدردانی کرد و گفت: امروز دولت تدبیر وامید درسایه رهنمودهای مقام معظم رهبری بیش از پیش آماده خدمت به آرمان های نظام اسلامی وملت عزیز ایران است.

وی با اشاره به سال همدلی و همزبانی گفت: مردم شریف استان در سال همدلی و همزبانی در تمام صحنه‌ های سیاسی و مشارکتی حضور داشتند و امروز پرده دیگری از همدلی و همزبانی را با حضور باشکوه خود به نمایش گذاشتند.

خادمی به دستاوردهای انقلاب اسلامی به برکت پیروزی انقلاب اسلامی و مجاهدت های امام راحل (ره) اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی مقتدر و توانمند امروزه در دنیا به پشتوانه استقامت، پایداری و حضور پرشور در همه عرصه های مختلف همین مردم است.

وی تصریح کرد: انتخابات صحنه ای دیگر از همدلی و همزبانی است که مردم با حضور باشکوه و پرشور خود آن را هم در شعار و هم در عمل نشان می‌ دهند و نمایندگانی توانمند را انتخاب می ‌کنند.

استاندار اظهار کرد: مردم استان کهگیلویه وبویراحمد در تمام صحنه‌ های مشارکتی و سیاسی جزء پیشتازان هستند و در روز هفتم اسفند ثابت می‌ کنند که در پای صندوق‌ های رأی هم مشارکت فعال و حضور آگاهانه ‌ای دارند.

وی تاکید کرد: مردم در انتخابات هفتم اسفند هم نمایندگان دلسوز، متعهد و کاردان را انتخاب و به مجلس می فرستند و هم باعث تقویت و انسجام انقلاب اسلامی می‌ شوند وهم نشان می ‌دهند که جمهوری اسلامی ایران همچنان از وحدت برخوردار بوده و هیچکس حق طمع به خاک این کشور را ندارد.