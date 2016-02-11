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۲۲ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۴۶

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی:

امنیت جامعه در سایه حضور حداکثری در پای صندوق‌ها محقق می شود

امنیت جامعه در سایه حضور حداکثری در پای صندوق‌ها محقق می شود

بیرجند- قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به دو انتخابات مهم در سال جاری، گفت: مردم متوجه هستند امنیت و رشد جامعه در سایه حضور حداکثری در پای صندوق‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی ‌رضایی پیش از ظهر پنج‌شنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران حضور مردم در راهپیمایی را بی‌نظیر توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط منطقه و شرایطی که استکبار برای ما فراهم کرده حضور مردم بی‌نظیر بوده و باید خدا را شکر کنیم.

وی بیان کرد: این حضور پرشور مردم حکایت از آگاهی، بصیرت و ولایت مداری مردم دارد به‌ویژه در شرایطی که استکبار تلاش می‌کند که مسیر ما را از راه خود منحرف کند.

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: دشمن از راه خشونت و جنگ نتوانست این ملت را شکست دهد و امروز می‌خواهد از راه جنگ نرم ملت ایران را به‌زانو درآورد.

رضایی، این هوشیاری و حضور مردم درصحنه را یک پیام برای مستکبرین و برای مستضعفان جهان دانست و افزود: این‌یک پیام برای مستضعفان جهان است که درصحنه باشند و ناامید نشوند.

حضور مردم کاخ‌های شیشه‌ای دشمن را به لرزه درآورد

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران مرکزیت اسلام را دارد و پشتوانه‌ای برای همه کشورهای مسلمان است، این حضور همه مستضعفان و مسلمانان واقعی را امیدوار می‌کند.

قائم‌مقام نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی بابیان اینکه دشمنان ما ازجمله اسرائیل و آمریکا در کاخ شیشه‌ای هستند و بیشترین وحشت را از این حضور دارند، بیان کرد: اکنون نیز ترس آن‌ها از این حضور مردم است و ما باید وحدت و همدلی خود را حفظ کنیم.

رضایی با اشاره به دو انتخابات مهم در سال جاری، عنوان داشت: مردم متوجه هستند امنیت و رشد جامعه در سایه حضور حداکثری در پای صندوق‌ها و انتخاب بهترین نمایندگان است.

تداوم استقلال کشور تنها با حضور مردم امکان‌پذیر است

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این راهپیمایی با اشاره به حضور بی‌نظیر و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این حضور پرشور مردم در عرصه دیپلماسی و بین‌المللی آثار و برکات زیادی برای کشور داشته و قدرت دیپلماسی و چانه‌زنی ما را در عرصه جهانی افزایش می‌دهد.

حجت‌الاسلام سید محمدباقر عبادی اضافه کرد: حضور مردم در همه صحنه‌ها همواره فرصت‌های زیادی برای کشور ایجاد کرده و دشمنان را ناامید کرده است.

وی، استقلال و آزادی را دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی برای کشور عنوان کرد و افزود: تداوم این استقلال تنها با حضور مردم امکان‌پذیر است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به انتخابات پیش رو و دوران پسابرجام اشاره کرد و گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند اگر در دوران پسابرجام دارایی نصیب کشور شد صرف امور بیهوده و محصولاتی نشوند که ضرورت زیادی برای کشور ندارد بلکه این پول باید صرف تولید و حل مشکلات کشور شود.

 

کد مطلب 3049989

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