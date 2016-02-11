به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی رضایی پیش از ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران حضور مردم در راهپیمایی را بینظیر توصیف کرد و گفت: با توجه به شرایط منطقه و شرایطی که استکبار برای ما فراهم کرده حضور مردم بینظیر بوده و باید خدا را شکر کنیم.
وی بیان کرد: این حضور پرشور مردم حکایت از آگاهی، بصیرت و ولایت مداری مردم دارد بهویژه در شرایطی که استکبار تلاش میکند که مسیر ما را از راه خود منحرف کند.
قائممقام نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی اضافه کرد: دشمن از راه خشونت و جنگ نتوانست این ملت را شکست دهد و امروز میخواهد از راه جنگ نرم ملت ایران را بهزانو درآورد.
رضایی، این هوشیاری و حضور مردم درصحنه را یک پیام برای مستکبرین و برای مستضعفان جهان دانست و افزود: اینیک پیام برای مستضعفان جهان است که درصحنه باشند و ناامید نشوند.
حضور مردم کاخهای شیشهای دشمن را به لرزه درآورد
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ایران مرکزیت اسلام را دارد و پشتوانهای برای همه کشورهای مسلمان است، این حضور همه مستضعفان و مسلمانان واقعی را امیدوار میکند.
قائممقام نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بابیان اینکه دشمنان ما ازجمله اسرائیل و آمریکا در کاخ شیشهای هستند و بیشترین وحشت را از این حضور دارند، بیان کرد: اکنون نیز ترس آنها از این حضور مردم است و ما باید وحدت و همدلی خود را حفظ کنیم.
رضایی با اشاره به دو انتخابات مهم در سال جاری، عنوان داشت: مردم متوجه هستند امنیت و رشد جامعه در سایه حضور حداکثری در پای صندوقها و انتخاب بهترین نمایندگان است.
تداوم استقلال کشور تنها با حضور مردم امکانپذیر است
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه این راهپیمایی با اشاره به حضور بینظیر و پرشور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: این حضور پرشور مردم در عرصه دیپلماسی و بینالمللی آثار و برکات زیادی برای کشور داشته و قدرت دیپلماسی و چانهزنی ما را در عرصه جهانی افزایش میدهد.
حجتالاسلام سید محمدباقر عبادی اضافه کرد: حضور مردم در همه صحنهها همواره فرصتهای زیادی برای کشور ایجاد کرده و دشمنان را ناامید کرده است.
وی، استقلال و آزادی را دو دستاورد مهم انقلاب اسلامی برای کشور عنوان کرد و افزود: تداوم این استقلال تنها با حضور مردم امکانپذیر است.
نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی به انتخابات پیش رو و دوران پسابرجام اشاره کرد و گفت: مسئولان باید توجه داشته باشند اگر در دوران پسابرجام دارایی نصیب کشور شد صرف امور بیهوده و محصولاتی نشوند که ضرورت زیادی برای کشور ندارد بلکه این پول باید صرف تولید و حل مشکلات کشور شود.
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