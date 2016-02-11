قدردانی ستاد برگزاری مراسم دهه فجر از حضور مردم البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد دهه فجر در استان البرز طی بیانیه ای اعلام کرد: حضور پرشور، دشمن‌شکن و اعجاب‌انگیز مردمان سرافراز و انقلابی استان البرز در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۲۲ بهمن ماه آن هم در شرایطی که رسانه‌های استکباری و صهیونیستی با طراحی سناریوهای خباثت آمیز و بکارگیری شیوه‌های فریبنده و حیله‌گرانه تلاش گسترده‌ای را برای دلسردکردن مردم و ایجاد فاصله آنها با نظام عملیاتی کرده بودند نشان داد که دشمنان انقلاب و نظام اسلامی، برابر بصیرت، هوشیاری، موقع شناسی و ولایت مداری ایرانیان همچنان مغلوب مطلق و رسوای افکار عمومی جهانیان هستند

در ۲۲ بهمن همه آمدند که به فرموده رهبر عزیز انقلاب دشمن را به زانو در خواهد آورد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به عنوان قطره ای از اقیانوس زلال ملت ایران، منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری امام خامنه ای (مدضله العالی) در زمینه های گوناگون بویژه در عرصه حفظ وحدت ملی و مصالح نظام و انقلاب را "فصل الخطاب" همگان دانسته و بی شک هرگونه اقدام وحدت شکنانه که بستر جریان سازی های انحرافی و سوژه آفرینی‌های رسانه ای دشمن را فراهم آورد را بازی در زمین طراحی شده ی دشمن و مصداق هشدارهای اخیر معظم له و مستوجب برخورد قاطعانه می داند.

ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ضمن ادای شکر به پیشگاه الهی و تشکر از مسئولین محترم به ویژه نماینده محترم ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرج، استاندار محترم البرز و مردم آگاه و ولایتمدار استان که با حضور کم نظیر خود دشمنان به ویژه آمریکا و انگلیس را تحقیر کردند و حماسه سیاسی دیگری آفریدند، تقدیر و تشکر به عمل آورده و از خداوند علو درجات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) و شهدای عالی مقام و عزت و سربلندی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران را خواهانیم.