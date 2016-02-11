به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز مردم غیور نهاوند و دیار شهدای فاضلی همچون حیدری بار دیگر به حمایت از نظام، رهبری و کیان مقدس ایران اسلامی یکی پس از دیگری بر خیل عظیم و خروشان مردم می‌پیوستند.

شعار این ملت آزادی‌خواهی در سایه چارچوب انقلاب اسلامی و رهایی از بند بیگانگان بود و یک‌صدا فریاد «مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل» را سر می‌دادند.

حضور مادران شهیدی که تصویر شهیدان خود را در قاب عکس هایی به دست داشتند باردیگر تاکید می کرد که شهدا نیز در این روز همراهمان هستند و در شادی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شرکت دارند.

علی حیدری یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی در گفتگو با مهر گفت: امروز ملت شهیدپرور و انقلابی نهاوند ثابت کردند باوجود تمامی ناملایمات و مشکلات اقتصادی صحنه سیاسی راهپیمایی ۲۲ بهمن را ترک نمی کنند و این نوید نیز برای همگان نمایان است که به برکت همین حضور، امسال انتخاباتی پرشورتر و با درصد مشارکت بالایی خواهیم داشت.

حضور مسئولان شهرستان نهاوند در صف اول راهپیمایی این روز بزرگ نیز بیانگر آن بود که مردم به دنبال تحقق شعار سال و همدلی ملت و دولت هستند و برای به بار نشستن آنچه مقام معظم رهبری در نظر دارند تلاش می کنند.

آن چه نظر ها را به خود جلب کرده بود حضور کودکان و نوجوانانی بود که آن پیر خمین به آن‌ها امید داشت و می‌توان گفت که ایران اسلامی از ۳۷ سال پیش ارزش‌ها و آرمان‌های آن سفرکرده را نسل به نسل و سینه‌به‌سینه منتقل کرده است.

ترسیم پرچم دشمنان اصلی مردم ایران بر مسیر هبور مردم نهاوند در راهپیمایی و لگدمال کردن آن ها توسط شرکت کنندگان نیز موید این واقعیت بود که دشمن برای ما همیشه دشمن خواهد بود و مردم هرگز فریب دشمن را نخواهند خورد.

پاسداران این حریم امن و پاک یعنی ایران اسلامی نیز با انزجار از دشمنان قسم‌خورده ایران اسلامی در این حماسه پرشکوه باقدرت و صلابت حضور پررنگ خود را نشان دادند.

آنچه مسلم بود اینکه تعداد شرکت کنندگان شهرستان نهاوند در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال بیشتر از سال گذشته بود.