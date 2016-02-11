اتکا به مکتب اسلام، رهبری و مردم رمز موفقیت انقلاب و تداوم آن است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکرمی در جمع راهپیمایان استان قزوین که در امامزاده حسین و در جوار مزار شهدا گردهم آمده بودند اظهارداشت: در اوقات فراغت حتما تاریخ را مطالعه کنید زیرا چراغ راه و هدایت گر مسیر است و ما را درآینده از مسیر اشتباهی باز می دارد.

وی افزود: تاریخ مشروطه و قاجار را که مطالعه کنید متوجه می شوید حاکمان وابسته چه بلایی بر سر این ملت آوردند و کسانی که وابسته و نوکر بیگانگان بودند چگونه با ملت برخورد می کردند.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: محمدرضا شاه و پدرش به دستور بیگانه در کشور حاکم شدند و با دستور آنها هم برکنار شدند و تا ۲۲ بهمن، ایران کشوری وابسته به کاپیتالیسم، سوسیالیسم، مارکسیست و کمونیست بود و در آن زمان دین را افیون توده ها و جامعه، ماده مخدر و بهشت وعده اغنیا به فقرا می دانستند.

وی بیان کرد: مردم ایران اسلامی با ندای الله اکبر به صحنه آمدند و با ندای قران و امام راحل استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی را فریاد زدند و انقلاب را به پیروزی رساندند.

اکرمی یادآورشد: انقلابی که در ایران اسلامی رخ داد معجزه ای بزرگ بود که چون آتش فشان توانست تحولی عظیم در کشور ایجاد کرده و دست استعمار و استکبار را از منافع کشور قطع کند و ۳۷ سال به حرکت متعالی خود ادامه دهد.

وی گفت: نثار خون شهدا، جانبازی ها، تحمل سختی و مشکلات، عبور از توطئه ها، تحریم ها، ترورها، کودتا و دهها دسیسه و نقشه تنها به لطف الهی و مکتب حیات بخش اسلام، رهبری و حمایت مردم محقق شد.

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری اظهارداشت: مردم در هیچ زمانی رهبری را رها نکردند و آنچه امروز بدست آورده ایم مرهون مکتب تشیع، رهبری و مردم است و باید از راین دستاورد بزرگ بخوبی صیانت کنیم.

حجت الاسلام اکرمی افزود: اراده مردم می تواند همه سدها را بشکند و موانع را از پیش رو بردارد و اگر ملتها متحد شوند می توانند در برابر بمب اتم هم بایستند و خوفی نداشته باشند.

اکرمی تصریح کرد: ۳۷ سال است که با همه توطئه ها توانسته ایم از انقلاب خود دفاع کنیم و آن را نگهداریم و این ایستادگی دشمن را نا امید کرده است.

اتحاد و اخلاق را رعایت کنیم

مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت: جامعه امروز نیازمند رعایت اخلاق و حفظ اتحاد است و با همبستگی می توانیم بر مشکلات پیروز شویم.

وی اضافه کرد: انتقاد در جامعه لازم است و اشکالی ندارد اما نباید اخلاق را زیر پا بگذاریم و با تهمت و فحش و ناسزا و تفرقه به انسجام ملی آسیب بزنیم.

حجت الاسلام علی قابل رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین هم در جمع راهپیمایان استان قزوین گفت: تقویت نظام امروز یک عبادت محسوب می شود زیرا دشمنان زیادی در صدد آسیب رساندن به این انقلاب هستند.

وی افزود: تمامی گام های استوار شما در این راهپیمایی به صلابت انقلاب و نظام کمک کرد و دشمنان بار دیگر فهمیدند که نظام تنها نیست و حامی بزرگی چون شما انسانهای بصیر و فهیم دارد.

قابل تصریح کرد: مردم ایران اسلامی امروز با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر با امام بزرگوار، شهدای والا مقام و رهبری تجدید بیعت کردند و پیمان محکم بستند و اعلام کردند از انقلاب خود تا حضور آقا امام زمان(عج) حمایت و پشتیبانی می کنند.

در ادامه قطعنامه راهپیمایان در ۱۳ بند قرائت و با تکبیر حاضران تایید شد.