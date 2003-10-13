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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۲۰:۲۴

از فردا در تمرينات پرسپوليس اتخاذ مي شود

تدابير ويژه وينكو بگوويچ براي بازي با استقلال

تدابير ويژه وينكو بگوويچ براي بازي با استقلال

سرمربي پرسپوليس براي آنكه تيمش در بازي روز جمعه مقابل استقلال به پيروزي برسد تدابير ويژه اي را انديشيده است.

به گزارش خبرنگار "مهر" پس ازآنكه تمرينات پرسپوليس از زمين كارخانه ايران تاير به پادگان شهيد بروجردي منتقل شد، وينكو بگوويچ برنامه هاي ويژه اي را براي بازي با استقلال در نظر گرفته است.

يكي از برنامه هاي سرمربي پرسپوليس بردن بازيكنان به اردوي  شبانه روزيست كه قرار است از روز سه شنبه آغاز شود . ضمن اينكه بگوويچ تا روز بازي با استقلال تنها سه جلسه تمرين براي شاگردانش در نظر گرفته تا دچار خستگي نشوند.

به گفته يكي از نزديكان بگوويچ  براي اين كه در اين چند روزاخبار محرمانه تيم به بيرون درز پيدا نكند ، سرمربي سرخپوشان آوردن تلفن همراه به محل اردورا ممنوع خواهد كرد . كما اينكه در چند روز گذشته و پس از درز پيدا كردن چند اتفاق به روزنامه ها بگوويچ به چند بازيكن مشكوك شده و تذ كراتي را به آنها داده است كه در صورت تكرار، برخورد جدي با اين قبيل بازيكنان خواهد داشت.

کد مطلب 30500

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