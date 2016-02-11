ولایتی بودن ویژگی مردم ورامین است/ ورامینی ها پشتیبان نظام هستند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد حسن فاضل گلپایگانی ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر به شهرستان ورامین در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی اظهار داشت: مردم ورامین از ۱۵ خرداد سال ۴۲ نشان دادند که پیشتاز در دفاع از ارزش های اسلامی هستند.

عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ برای دفاع از مجتهد زمان خود بپا خواسته و در این راه شهدای فراوانی را تقدیم کردند، اما نام ورامین در تاریخ ماند.

وی ادامه داد: مردم ورامین پس از قیام ۱۵ خرداد نیز همواره در تمام صحنه های انقلاب حضور مستمر و قابل توجه داشت و بایداین خاطرات باقی بماند.

فاضل گلپایگانی اضافه کرد: مردم ورامین در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن نیز حضور باشکوهی داشتند و از همه اقشار و طبقات مردمی به خیابان ها آمده بودند.

عضو مجمع مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به نقش مردم ورامین در انقلاب اسلامی گفت: ولایتی بودن ویژگی مردم ورامین است.

وی با اشاره به این نکته که مردم ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ نشان دادند که الگو هستند، بیان داشت: این نشان دهنده آن است که هر چه زمانی می گذرد، مردم ورامین به نظام و انقلاب و ولایت، وفادارتر از گذشته می شوند.