آخرین وضعیت مصدومان تیم استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، دکتر امین نوروزی درباره آخرین وضعیت خسرو حیدری مدافع هافبک مصدوم استقلال گفت: تا امروز (پنجشنبه) پانزده روز از شروع مصدومیت خسرو حیدری گذتشه است. خود این بازیکن تلاش زیادی داشته تا شرایطش بهتر شود و روزی سه جلسه فیزیوتراپی می کند تا سریع‌تر برای به میدان رفتن آماده شود.

وی افزود: این بازیکن در ناحیه عضله پشت ساق پایش دچار خونریزی ۳۵ میلیمتری شده بود که طبق MRI آخری که از او گرفته ایم این عدد به ۷ میلیمتر کاهش یافته است و این نشان دهنده نتیجه بخش بودن روند درمانی اوست. با اینحال برای تکیل طول درمان و تقویت عضله خسرو حیدری نیاز به چند روز فرصت داریم تا مراحل درمانی کامل شود. مطمئنا مسئولان کادرفنی و خود این بازیکن نمی خواهند تا در روند درمان او ریسک کنند.

معاون پزشکی باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت علیرضا رمضانی بیان کرد: این بازیکن در مصاف استقلال و استقلال اهواز دچار آسیب دیدگی ۸ سانتی متری از ناحیه عضله پشت ران شد که نیاز به سه الی چهار هفته درمان دارد.

نوروزی در پایان ضمن تاکید بر اینکه نباید درباره وضعیت مصدومان تیمش گمانه زنی شود، اظهار کرد: تلاش می شود از این پس جهت جلوگیری از حرف و حدیث و گمانه زنی درباره مصدومیت بازیکنان، وضعیت مصدومیت بازیکنان استقلال را اینجانب از طریق سایت رسمی باشگاه استقلال اعلام کنم.