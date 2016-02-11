بازدید رئیس جمعیت هلال احمر از پایگاه های امدادی راهپیمایان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در حاشیه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن با اشاره به اینکه ۳۷ سال از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد، افزود: در دهه چهارمانقلاب شکوهمند اسلامی قرار داریم و مردم همچنان با شور و حلاوت بسیار درراهپیمایی حضور دارند و ما نیز به تبع مردم در این راهپیمایی ملی حضوریافتیم.

وی ادامه داد: امدادگران و نجاتگران جمعیت هلال احمر نیز به عنوان قطرهای از دریای بیکران حضور میلیونی مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن همراه هموطنانمان حضور یافته و خدمتگزار ملت بزرگوار و همیشه در صحنهمان بودند.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه مردم ما با حضور میلیونی در راهپیمایی ۲۲ بهمن حمایت خود را از آرمان های انقلاب اسلامی اعلام می کنند، اظهارداشت: مردم ما با حمایت خود از آرمان های انقلاباسلامی کشوری آباد و آزاد دارند.

حضور در پایگاه های امدادی مسیر راهپیمایی

ضیائی با اشاره به برپایی پایگاه ها و پست های امدادی هلال احمر درسرتاسر مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن، گفت: جمعیت هلال احمر همانندسال های گذشته اقدام به برپایی پست ها و پایگاه های امدادی کرد که این پایگاه ها نسبت به ارائه خدمات امدادی به راهپیمایان خدمات ارزنده ایارائه کرد.

وی به حضور میلیونی هموطنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و یادآورشد: در طول مسیر راهپیمایی امدادگرانی را مشاهده کردیم که در حال ارائه خدمات به هموطنان بودن که این خدمات شامل تست قند خون و فشارخون، ویزیت بیماران و همچنین انتقال بیماران به مراکز درمانی از طریق آمبولانس های هلال احمر صورت گرفت.

ضیائی در خصوص برپایی چادرهایی به منظور استراحت سالمندان، بیان کرد: برای حضور حداکثری سالمندان در راهپیمایی ۲۲ بهمن تدابیر لازم از سوی جمعت هلال احمر اندیشیده شد و چادرهایی برای استراحت سالمندان در طول مسیر برپا شد.

رئیس جمعیت هلال احمر در طول مسیر راهپیمایی از تمامی پایگاه های مستقر در مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن شامل پایگاه های امداد و نجات، درمانگاه های سیار، محل استراحت سالمندان، خیمه های نماز و غرفه های فرهنگی بازدید کرد.