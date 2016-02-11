حماسه حضور مردم دشمن را وادار به عقب نشینی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد علمالهدی روز پنجشنبه در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران افزود: شعار مرگ بر آمریکا، شعار استکبارستیزی است و استکبارستیزی جزء اصول انقلاب است و مردم با حضور خود در تمام عرصههای انقلاب نشان دادهاند که به هیچ قیمتی از اصول انقلاب کوتاه نخواهند آمد.
وی بیان کرد: خوشبختانه امروز شرکت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و حماسهای که خلق کردهاند، به گونهای است که دشمن را برای همیشه به عقبنشینی وادار میکند.
امام جمعه مشهد یادآور شد: همانطور که گزینه نظامی برای دشمن وجود ندارد، قدرت هیچ گزینه دیگری هم برای آنان وجود ندارد.
عضو مجلس خبرگان رعبری بیان کرد: راهپیمایی ما و حماسهای که امروز خلق شد، ثابت میکند مردم انقلابی ما بر اصل استکبارستیزی خود اصرار دارند و از آن کوتاه نمیآیند.
نظر شما