سیاست های اقتصاد مقاومتی محقق شود/خطر نفوذ دشمن در صفوف انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین حسینی امام جمعه ملارد در حاشیه مراسم بزرگداشتن یوم الله ۲۲ بهمن که با حضور پرشور اقشار و طیف های گوناگون و متعدد مردمی در این شهر برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امروز جهان این حضور متکثر و عظیم را می بیند و همچون گذشته پی می برد که مردم در پای دفاع و حفظ انقلاب اسلامی و آرمان های شهدا، ایستاده اند.

وی افزود: مردم انقلابی این شهرستان ثابت کرده اند که هیچگاه از اهداف ارزشی، انسانی و اسلامی خود دست نخواهند کشید و به مدد رهبری داهیانه مقام معظم رهبری همچنان پیروزی های شکوهمند نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور همیشه در صحنه مردم استمرار خواهد داشت.

حسینی گفت: جوش و خروش مردم در این روز تاریخی، موید نظامی منحصر به فرد در قالب دموکراسی و مردم سالاری دینی است که در شرایط فعلی و در مقایسه با دیگر نظام های سیاسی حاکم در جهان، نمونه و بدیلی برای آن وجود ندارد.

وحدت و همدلی مردم گره گشای مشکلات است

بهمن خطیبی، فرماندار ملارد با تشکر و قدردانی از حضور پرشور مردم در این روز تاریخی عنوان کرد:هر بار که نظام به حضور مردم نیاز داشته، عموم جامعه و کشور در سطح کلان کشوری و شهرستانی به این ندا پاسخ لبیک داده اند و این امر موید آگاهی و دور اندیشی مردمی است که سرنوشت انقلاب به حضور و تلاش آنها گره خورده است.

وی یادآور شد:با وحدت و همدلی سازنده و شایسته ای که میان مردم و مسئولان این شهرستان جاری و ساری است بربخش عمده ای از مشکلات غلبه خواهیم کرد و آینده ای روشن را برای منطقه مذکور پیش بینی می کنیم.

انتقال وحشت از دل مظلومان بر دل مستکبران

حجت الاسلام مختار نظری نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدای استان تهران، ضمن تبریک به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، اظهار داشت: امروز سالگرد مالیده شدن پوزه استکبار بر خاک و پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم است.

وی در تشریح عوامل موثر در پیروزی انقلاب اسلامی عنوان کرد: ایمان مردم، پیروی از ولایت و امامت، وحدت و انسجام و صبر و استقامت رمز و راز این پیروزی شکوهمند و تاریخ ساز بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدای استان تهران افزود: تحلیلگران و استراتژیست های سیاسی آن دوران می گفتند انقلاب اسلامی اهدافی را دنبال می کنند اما ابزار لازم برای تحقق آن را در اختیار ندارند و در نهایت عمری سه تا ۹ ماهه را برای این دگرگونی عظیم سیاسی، فرهنگی پیش بینی می کردند.

نظری گفت: مردم ایران اسلامی با تکیه چهار عامل مورد اشاره پیروزی، دوام و قوام انقلاب را تقویت کردند و با اتکای به همین رویه نیز، این انقلاب بی نام خمینی(ره) به حکومت امام زمان(عج) متصل خواهد شد.

وی در تشریح دستاوردهای انقلاب عنوان کرد: یکی از برجسته ترین ثمرات این واقعه عظیم، انتقال ترس و وحشت از دل مستضعفان به دل مستکبران عالم بود.

نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدای استان تهران افزود: دمیدن روح شجاعت و ایستادگی، مشارکت سیاسی و قائل بودن حق انتخاب برای مردم از دیگر ثمرات انقلاب شکوهمند اسلامی ایران است.

حضور حداکثری، شمشیر دشمنان نظام را کند می کند

حجت الاسلام نظری با اشاره به در پیش بودن انتخاباتی حساس و تعیین کننده اظهار داشت:باید به کسانی رای داده شود که اعتقاد قلبی و عملی عمیقی به نظام و ولایت فقیه در دل و باور آنها موج می زند.

وی افزود: مرزبندی شفاف با فتنه۸۸، برخورداری از روحیه فداکاری، دردمندی و حمایت از آرمان های شهدا از دیگر مولفه های خطیر در شاخص های انتخاب به شمار می رود.

نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدای استان تهران عنوان کرد: حضور حداکثری مردم در پای صندوق های رای، شمشیر دشمنان نظام را کند و امید آنها را به یاس تبدیل می کند.

بنگاه های تولیدی تقویت شوند/خطر نفوذ دشمن در صفوف انقلاب

نماینده ولی فقیه در سپاه سید الشهدای استان تهران با اشاره به لزوم تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد: انتظار می رود دولت نهایت تلاش خود را برای تقویت بنگاه های تولیدی بکار بندد و موفقیت ها و دستاوردهای گذشته را با عزت واقتدار، استمرار و ادامه دهد.

وی افزود: در حال حاضر در بسیاری از زمینه ها به خودکفایی رسیده ایم و باید این موفقیت ویژه همچنان حفظ و تقویت شود.

نظری عنوان کرد: باید با دقت نظر بسیار مراقب جریان نفوذ بود زیرا دشمن درصدد است نفوذ را در صفوف متحد و یکپارچه انقلاب اسلامی عملیاتی کند.

نماینده ولی فقیه در سپاه شید الشهدای استان تهران گفت: بهره گیری و استفاده از مدیران توانمند، فارغ از جناح بندی های سیاسی، یکی دیگر از ضروریات حائز اهمیتی است که می توان به مدد آن، از تجارب و کارآزمودگی نیروهای انقلابی به نحو شایسته تری بهره برد.

گفتنی است شهرستان ملارد نیز همانند جای جای میهن اسلامی از صبح پنجشنبه شاهد جوش و خروش مردم ولایتمدار و دیندار خود در دفاع از آرمان های امام راحل(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدای این مرز و بوم بود.

صبح امروز، اقشار متعدد مردمی اعم از فرهنگیان، دانشجویان، دانش آموزان، اصناف، مسئولان شهرستانی و طیف های گوناگون مردمی در صفوفی متحد و یکپارچه در سالگرد پیروزی فجر انقلاب اسلامی فریاد استکبار ستیزی و دفاع از مستضعفان عالم را سر دادند.

بر اساس مسیرهای تعیین شده، مردم شهرملارد از نقاط متعدد منطقه مذکور اعم از شهرک طلائیه، مارلیک، سرآسیاب، شریفی در بلوار الغدیر این شهرستان به یکدیگر پیوستند تا در اجتماعی عظیم به سخنان نماینده ولی فقیه در سپاه سیدالشهدای استان تهران گوش فرا دهند.

گفتنی است در پایان این مراسم بیانیه ای با محوریت های مقاومت در برابر استکبار جهانی، حمایت از سوریه، فلسطین و یمن، حفظ دستاوردهای موشکی و ایستادگی در برابر زیاده خواهی های آمریکا قرائت شد.