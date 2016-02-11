تلاش پلیس برای برگزاری هرچه باشکوه تر راهپیمایی

به گزارش خبر نگار سردار "حسین اشتری" در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: مردم هر سال نسبت به سال گذشته پرشورتر در راهپیمایی حضور دارند و امروز نیز شاهد حضور گسترده مردم هستیم.

وی افزود: حضور میلیونی مردم بیانگر "انسجام ملی" و "وحدت" است و این موجب پیشرفت و اعتلای روزافزون کشور خواهد شد.

فرمانده نیروی انتظامی ادامه داد: این حضور گسترده مردمی و نمایش انسجام ملی موجب دلگرمی مسئولان نظام و ناامیدی دشمنان خواهد بود.

وی بیان کرد: انشاءالله این حضور گسترده و مقتدرانه را در انتخابات پیش رو نیز را شاهد باشیم.

وی گفت : مردم ولایت مدار ما همیشه در همه جا مدافع نظام و انقلاب بوده و هستند و همین عامل، دشمنان نظام و انقلاب را ناامید و ناکام می کند.

سردار اشتری همچنین در خصوص تفاوت حضور زنان پیش از انقلاب و پس از انقلاب در عرصه های مختلف مطرح کرد: پس از انقلاب شأن و جایگاه زنان "محترم" شد اما قبل از انقلاب حضور زنان، نمود ابزاری و تبلیغاتی داشت.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) که فرمودند:" مرد از دامن زن به معراج می رود" مطرح کرد: پس از انقلاب اسلامی ایران جایگاه واقعی زنان مشخص و از ظرفیت و توانمندی آنان در همه عرصه ها با حفظ شأن و مقام زن استفاده شد.

وی با اشاره به حضور تاثیر گذار زنان در دوران دفاع مقدس گفت: زنان در پیشرفت و اعتلای کشور نقش ویژه ای دارند همان گونه که در دوران دفاع مقدس و پیروزی انقلاب نقش زنان غیرقابل انکار و موثر بود.

سردار اشتری اضافه کرد: امروز نیز زنان در پیشرفت کشور سهم ویژه و قابل توجهی دارند.

فرمانده نیروی انتظامی همچنین در خصوص حضور نیروهای انتظامی در برقراری امنیت و برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن گفت: نیروی انتظامی با تمام ظرفیت و آمادگی کامل برای برقراری امنیت نقش آفرینی می کند.

وی عنوان کرد: امروز نیز کارکنان نیروی انتظامی با توان قوا برای برگزاری هر چه با شکوهتر راهپیمایی تلاش کردند.