اجرای عملی همدلی وهمزبانی درگلستان/سربازان کوچک انقلاب به خط شدند

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی روز ۲۲ بهمن ماه امسال مانند گذشه با حضور گسترده و پرشور مردم برگزار شد. از کودک نونهال گرفته تا پیرمرد ۸۰ ساله، همه آمده بودند تا بار دیگر اقتدار اسلامی را نشان دهند. مادری حتی با داشتن فرزند نوزاد از حضور در راهپیمایی امتناع نکرد و مردی با معلولیت و نشستن بر روی ویلچرهم آمده بود تا دوباره با آرمان های انقلاب اسلامی بیعت کند.

مراسم راهپیمایی امروز از ساعت ۱۰ صبح و دو مسیر در گرگان آغاز شد. مردان و زنان با در دست داشتن پلاکاردها و پرچم های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل راهپیمایی را شروع کردند.

در فواصل راه با چند تن از افراد گفت و گویی انجام دادم که آنها را در زیر می خوانید.

یکی از دانش آموزانی که در مراسم راهپیمایی حاضر بود، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مردم با اراده قوی در این رویداد بزرگ و عزیز حضور پیدا کردند تا به دشمنان یادآوری کنند که مردم ما هنوز پشت انقلاب اسلامی ایران هستند.

مازیار رضایی ادامه داد: مردم کشور ما در برابر تحریم های چند ساله دشمنان ایستادند و هنوز انقلاب اسلامی را فراموش نکرده اند. حضور مردم در راهپیمایی امسال مانند سال های گذشته بسیار چشمگیر بود و این مسئله نوید بخش حضوری پررنگ را در انتخابات می دهد.

از نکات جالب این راهپیمایی حضور دو قلوهای مختلف بود.

مهدی رایجی هم که به همراه همکلاسی خود به مراسم راهپیمایی آمده بود، به خبرنگار مهر گفت: دهه فجر مقطع رهایی ملت ایران از ظلم و فساد حکومت پهلوی است. مردم ایران تا آخرین قطره خون خود پشتیبان و مدافع این انقلاب خواهند بود.

او بیان کرد: راهپیمایی امسال مثل سال های پیش با حضور گسترده و باشکوه ملت ایران برگزار شد و حضور آنها مشتی بر دهان استکبار جهانی است.

حسن بالو معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای استان گلستان هم در این راهپیمایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روز ۲۲ بهمن برای ما ایرانیان یک روز عزیز و ملی است و حضور ما بار دیگر ثابت می کند که به کشور خود علاقه ای مضاعف به رهبری و ولایت فقیه داریم. حضور ما در این برهه از زمان و در چنین مراسمی نشان از همدلی و همزبانی ملت ایران می دهد.

او استقبال مردم را بسیار خوب توصیف کرد و گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی یکی از رویدادهای مهم کشور است. امیدوار هستیم نمایندگانی که انتخاب می شوند، قوانینی را در مجلس تصویب کنند که برکت آن به این مردم برسد. اختلاف سلیقه و نظرات متعددی وجود دارد اما باید با توجه به قوانین و مقررات حرکت کنیم.

بالو خاطرنشان کرد: نماینده های مجلس در شعارهای انتخاباتی خود، شعاری را انتخاب کنند که بتوانند به آن عمل کنند.

او در پایان گفت: آمریکا یک کشور قدرتمندی است اما کشور ما هم مواضع خود را دارد و مثل گذشته به هیچ کشوری باج نخواهد داد.

علیرضا کلاسنگیانی جانباز دفاع مقدس گلستانی هم که با عصایی در دست در راهپیمایی شرکت کرده بود و در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: مردم ایران هرساله با مشت های گره کرده در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت می کنند و اقتدار اسلامی ملت ایران را به رخ جهانیان می کشند.

او در رابطه با انتخابات هفتم اسفندماه به صحبت پرداخت و اظهار کرد: مردم ما مانند سالهای گذشته در انتخابات شرکت می کنند و با انداختن رای خود در صندوق های رای، تیری را به سوی قبل دشمنان پرتاب می کنند.